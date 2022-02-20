Співробітники "МДБ ДНР" перекривали виходи з будинків і заходили в кожну квартиру, з'ясували журналісти.

У захопленому бойовиками "ДНР" Донецьку співробітники так званого "Міністерства державної безпеки" почали масово насильно забирати людей до "армії".

Насильна мобілізація в "ДНР" розпочалася з вул. Максима Козиря (мікрорайон Широкий), пише obozrevatel.com, посилаючись на відомості джерела із захопленого міста.

За його даними, співробітники псевдоміністерства заходили у під'їзди будинків, блокували виходи, заходили у всі квартири й забирали до "військкоматів" всіх чоловіків.

"…співробітники "МДБ" перевіряють комп'ютери та мобільні телефони людей, яких вони збираються мобілізувати. Бойовики шукають компрометуючу інформацію та листування", – з’ясували журналісти й порадили жителям квазіреспубліки з проукраїнськими поглядами видалити "компромат".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму каналі в Telegram написала, що у захопленому селі Стила Донецької області, в якому живуть етнічні греки, людей примусово вивозили з домівок під приводом "призову" на війну з українською державою. Жителі села звернулися за допомогою до посла Греції в Україні.

Омбудсмен зазначила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Загострення ситуації на Донбасі – довідка УНІАН

На частині Луганщини 17 лютого підконтрольні РФ бойовики здійснили низку обстрілів із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, зокрема, пошкоджено будівлю дитячого садка, є постраждалі серед цивільних.

Супротивник стверджував, що це українська сторона пішла на збройні провокації.

18 лютого у центрі Донецька пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнула машина очільника так званої "Народної міліції ДНР" – Дениса Сіненкова.

Лідер бойовиків "ДНР" Денис Пушилін назвав вибух у Донецьку "диверсією" й "підготовкою до наступу Києва". Також супротивник відзвітував про затримання нібито "українського спецагента".

Крім того, 18 лютого стало відомо, що Пушилін заявив про масову евакуацію жителів захопленої частини Донбасу у РФ. Потім журналісти з'ясували, що звернення Пушиліна про евакуацію записане ще до загострення ситуації – 16 лютого.

Згодом – 19 лютого, в "ДНР" запровадили загальну мобілізацію.

Українська сторона не раз стверджувала, що не розглядає силовий варіант розвязання конфлікту на частині сходу нашої держави.

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