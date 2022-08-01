Він доручив Прем'єр-міністру опрацювати це питання.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо заборони видавати людям повістки на блокпостах, АЗС і на вулиці.

Відповідна петиція була розміщена на сайтi Офіційного iнтернет-представництва Президента України 29 червня. Її підтримали 26 тисяч 740 громадян.

Зеленський попросив Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля комплексно опрацювати це питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i службу.

"Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади i суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави", - йдеться у відповіді до петиції.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату. Ця ініціатива одразу викликала чимало критики у суспільстві.

Тоді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, повинні отримати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що без його дозволу такі рішення не можуть прийматися.

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