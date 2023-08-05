За основу вони взяли справжню платіжку, яку доповнили брехнею.

У НАК "Нафтогаз" спростували черговий російський фейк. Цього разу країна-окупант збрехала про надання знижки в обмін на інформацію щодо ухилянтів та колаборантів.

"Увага, фейк! Російські телеграм-канали розповсюджують фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України", - повідомили на сторінці компанії в Facebook.

На фейковій платіжці від імені НАК "Нафтогаз" людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів. Однак насправді такого повідомлення не існує.

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Російські пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота".

"Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором)", - наголосили у компанії.

Російські фейки - останні новини

Росія постійно використовує соцмережі для поширення фейків про Україну, українську владу та ЗСУ.

Так, у червні вони брехали про загрозу хімічної атаки у великих містах та в більшості областей України.

Днями пропагандисти розповсюджували "оголошення" про нібито продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців. Ця реклама поширювалась у Facebook.

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