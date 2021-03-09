Суддя Сергій Чванкін, який очолює Київський районний суд Одеси, володіє елітною нерухомістю, записаною на родичів, заявив на мітингу в Києві ветеран АТО Михайло Сліпченко (позивний історик).

У Києві 9 березня під President Hotel, де розпочався XVIII з'їзд суддів України, пройшла акція протесту.

На з'їзді представники судової системи обирають нових членів Вищої ради правосуддя та суддів Конституційного Суду України, повідомляє інформаційне агентство ASPI.

Журналісти відзначають, що каталізатором стали справи засудженого на сім років і три місяці одеського активіста Сергія Стерненка і обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Активісти заявили про корупцію в суддівській системі, підтримати мітинг прийшли також ветерани війни на Донбасі, які звернулися до Президента України Володимира Зеленського.

"Володимире Олександровичу, коли ви приходили до влади, обіцяли позбавити українців від корупції та корупціонерів. Ні для кого не секрет, що суддівська система є найбільш корумпованою системою влади, і суддівська реформа – це першочерговий крок, який має відбутися в Україні. Найперше треба, щоб судді обиралися суспільством. По-друге, суспільство повинне мати право відкликати недоброчесних суддів. Варто звернути увагу на місцеві суди, які є уособленням корупції. Одним із найбільш корумпованих є "ківалівське" правосуддя в Одесі, зокрема, Київський районний суд міста, який очолює одіозний суддя Сергій Чванкін. Ні для кого не секрет, що Чванкін є представником Ківалова, який свого часу фальсифікував вибори президента України та сформував злочинну систему правосуддя, створивши такі корупційні схеми, про які говорить вся Україна. Журналісти вже неодноразово висвітлювали статки Чванкіна та намагалися звернути вашу увагу на шляхи їхнього походження. Звідки у людини, яка має скромну зарплату судді, будинок, який оцінюється у мільйон двісті тисяч доларів та інша елітна нерухомість в Одесі, записана на його родичів? Хто його прикриває?"- заявив ветеран АТО Михайло Сліпченко (позивний історик).

Представниця Центру протидії корупції Галина Чижик заявила, що судді зібралися на з'їзд, щоб вибрати собі "дах" у Вищій раді правосуддя.

"Сьогодні сюди приїхали 290 суддів з усієї України. Тут є аж шість суддів Майдану, які в часи Революції Гідності" ухвалювали несправедливі рішення, кидали активістів за грати та позбавляли водійських прав за поїздки до Межигір'я. Тут є Олександр Кравець, суддя із Одеси, який забороняв мирні зібрання у Одесі під час Революції Гідності. Тут є суддя з Полтави Антонов, який колись судив за хабар Іллю Киву і присудив йому лише 10 тисяч гривень штрафу. Ці люди зібралися не для того, щоб обрати гідних членів Вищої ради правосуддя, вони сьогодні зібралися, аби вибрати тих, хто буде їх покривати і не буде звільняти", – сказала Чижик.

З'їзд суддів розпочав роботу о 10.00 сьогодні. Він проходить під посиленою охороною поліції, чергують співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, медики. За даними Центру протидії корупції, на сьогоднішньому з'їзді делегати оберуть чотирьох нових членів ВРП і одного суддю КСУ (за квотою з'їзду).

Всього на з'їзді зареєструвалися 278 делегатів. Він буде проходити до 11 березня.

Спочатку планувалося, що з'їзд проведуть у Міжнародному Центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України, але локацію вирішили замінити за рекомендацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Автор: УНІАН