Із цією подією його привітав міський голова Тернополя.

У визволеного з полону військовослужбовця В’ячеслава Білого ("Азов") та його дружини Олени народився син.

Із цією подією його привітав міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Вітаю мужнього захисника Маріуполя, військовослужбовця полку "Азов" тернополянина В’ячеслава Білого та його дружину Олену з народженням первістка. Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї", – написав мер.

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Напередодні дружина військового Олена опублікувала в соцмережах відео із В’ячеславом та новонародженим сином.

"Щастя!", – прокоментувала жінка.

Звільнення полонених з "Азовсталі"

Як писав УНІАН, 21 вересня стало відомо, що Україна визволила з полону 215 осіб. Серед звільнених захисників були вагітні жінки (Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненькая).

200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. 3 жовтня захисники "Азовсталі", які перебувають в Туреччині, зустрілися зі своїми родинами

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди.

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