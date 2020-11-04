Марків зустрівся з Зеленським / прес-служба ОП
Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з тюрми військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, військовий поїхав на зустріч з президентом одразу після прибуття до Києва.
Прес-служба ОП
Прес-служба ОП
Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці
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- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.
- З листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Віталій Марків прибув до України.
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