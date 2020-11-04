Напередодні Апеляційний суд Мілана зняв з Марківа обвинувачення у вбивстві.

Виправданий апеляційним судом Мілана і звільнений з тюрми військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, військовий поїхав на зустріч з президентом одразу після прибуття до Києва.

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Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.

З листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Віталій Марків прибув до України.

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Автор: Дмитро Захаров