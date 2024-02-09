Керівник Офісу президента України закликає вірити у здатність України перемогти у війні.

Після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ Україна лише посилюватиме свої позиції на фронті, хоча зараз ситуація дійсно складна. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу.

Керівник ОП зазначив, що український народ показав, що можна не лише зупиняти, а й завдати поразок російським військам і звільняти землі. За його словами, ще два року тому у це вірило дуже мало людей.

"Багато чого, що сталося за ці два роки, засвідчило, що ми не тільки говоримо, а ми робимо. І ми щодня показуємо світу, що ми здатні не лише оборонятися, а й ми здатні перемогти", - наголосив Єрмак.

Відео дня

У цьому зв'язку, як підкреслив керівник ОП, глава держави Володимир Зеленський вчора "дуже чітко пояснив нашому суспільству його рішення". "Я хотів би додати лише наступне: що настав час розпочати вірити в Україну", - наголосив Єрмак.

При цьому, він визнав, що результати минулорічного контрнаступу не такі, яких би усім хотілося, але Україна не втратила жодного великого міста.

"Так, ви абсолютно праві - це досі дуже складна ситуація в Авдіївці, у Запорізькій області, практично на усій лінії фронту. Але, знову ж таки, дивіться на факти: президент відвідав Роботине. Це свідчення, що Роботине не окуповане. Це свідчення, що президент, усі ми разом, відвідуємо наших солдатів. До того ми були в Авдіївці", - сказав Єрмак.

Також він порадив брати до уваги здобутки Сил оборони України у Чорному морі.

"Інколи важливо дивитися чітко на факти, а потім повірити: ми будемо лише посилювати наші позиції, і повторю - будьте впевнені та вірте у перемогу України", - наголосив Єрмак.

Також він сказав, що допомога від Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки дуже важлива для України. "Саме за цих обставин, коли в останній місяць рівень допомоги дещо зменшився, але ми стоїмо і тримаємо позиції", - сказав Єрмак.

Він визнав, що скорочення військової підтримки не дає Україні можливості готуватися до нового контрнаступу. "Але наша формула успіху - не зупинятися. І ми це показали за ці два роки", - сказав керівник ОП.

За його словами, надзвичайно важливо, що рішення про допомогу Україні мають ухвалити якомога скоріше.

Водночас, Єрмак зауважив, що вчора у Сенаті США були зроблені перші кроки з метою подальшого розгляду і затвердження додаткової військової допомоги для України. Він додав, що в Україні очікують на схвалення цього рішення вже незабаром.

"Ми продовжуємо говорити. Ми продовжуємо пояснювати нашим колегам з Сполучених Штатів наскільки це важливо", - наголосив Єрмак.

Також керівник ОП зазначив, що Україна закликає провідні столиці світу надати далекобійні ракети і системи протиповітряної оборони. "Я оптиміст. Я не маю поганого відношення. Це не легко, але я вірю, що ми дуже скоро отримаємо аналогічні хороші новини з Вашингтону, які ми отримали з Брюсселя", - сказав Єрмак.

Призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент України Володимир Зеленський призначив новим Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського.

Зеленський, пояснюючи причини звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сказав, що Україна не змогла досягти успіху "на землі" у війні проти Росії у минулому році. Українській армії потрібні зміни.

Вас також можуть зацікавити новини: