Скандальна активістка-"лобістка" набула впливових покровителів і схоже намагається використати облвладу у своїх корупційних цілях на користь чорних забудовників Ірпеня.

Під Києвом в Ірпені не вщухає багаторічний конфлікт між мешканцями будинку (власниками квартир) по вулиці Соборна, 1Г, корпус 2 і бізнесвумен Євгенією Ростолопою (вона ж — радниця губернатора Київщини, так звана активістка і юристка).

Як повідомили "Телеграфу" жертви квартирної афери, наразі власники до 30 квартир, які люди купували ще 2020-го, до сих пір не можуть потрапити до своїх осель через силове захоплення будівлі по вказівці Ростолопи. Наразі доступ до помешкань заблокований, будинок охороняють люди характерної зовнішності (яких в народі називають тітушками). А власне сама будівля ще досі стоїть без вікон з часу деокупації міста, труби для водопостачання прорвало взимку, газопостачання будівлі не відновили, а сам будинок з кожним днем приходить в жахливий стан.

Як з'ясувалося, Ростолопа наразі намагається одночасно і через суд юридично відібрати житло у десятків сімей. Так, вона оскаржує право власності на куплені людьми квартири, які ж сама продавала їм до повномасштабки як представниця забудовника.

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Коротко про суть "схеми" Ростолопи і її спільників

Власники квартир на Соборній 1Г, корпус 2 придбали свої квартири чотири роки назад через договори купівлі-продажу, як вторинне житло. Тоді ці квартири з будинку вже мали первинну реєстрацію від 2018-го.

За словами ошуканих мешканців, ці квартири безпосередньо людям продавали юристи забудовника Євгенія Ростолопа та Софія Накутна. Вели перемовини по квартирам, показували житло потенційним клієнтам та отримували авансові платежі в інтересах забудовника саме по цим помешканням.

Втім, орієнтовно на початку 2020-го ці жінки вступають в конфлікт з забудовником і розпочинають судові позови по всім квартирам, які мали вторинну реєстрацію, вимагаючи скасувати договори купівлі-продажу і визнати за ними право власності на всі помешкання. Тож суть їх позовів і судових вимог — скасування права власності на квартири у добросовісного набувача.

Згодом виявилося, що рідна сестра Ростолопи Софронова Анна уклала договір-купівлі продажу на земельну ділянку під будинком та об'єкт незавершеного будівництва з часткою в 8,5% (це сталося ще далекого 2014-го). Але реєстрацію права власності на земділянку та недобуду після укладання договору вони не робили. А реєстрацію права власності згідного свого договору від 2014-го вони зробили чомусь відразу після конфлікту в 2020-му.

Тобто, за логікою Ростолопи та її компаньйонки, вони, знаходячись в офісі забудовника і представляючи його інтереси, нібито "не знали", що на їхній ділянці ведуться роботи, що будинок звели і що він мав підключені комунікації, а також, що там вже почали проживати люди. Іншими словами в будинку до його захоплення були підключені всі комунікації, власники квартир мали витяги про вторинну держреєстрацію, тобто були прописані й зареєстровані у власних квартирах.

Згідно з матеріалів судових позовів, вимоги цих жінок базуються на тому, що вони ніби не знали, що продаються квартири. Хоча самі фігурують в розписках, де брали кошти в інтересах забудовника. Інвестори підтверджують, що Ростолопа та Накутна особисто проводили покази клієнтам цих квартир. Відповідно, вони знали, що існують такі квартири, що об'єкт зведений та в будинку проживають люди.

Постраждалі інвестори розказують, що зараз вони вже доведені до відчаю, бо їхні квартири почали безпідставно відбирати, і саме вони є добросовісними набувачами, а Ростолопа зі спільницями — аферистки. По факту люди втратили і гроші, і своє житло. Зневірені сім'ї тепер просять захисту та допомоги у всіх інстанцій і владних структур.

Де Ростолопа зараз?

За даними джерел "Телеграфу", тиждень тому очільник області Руслан Кравченко після череди скандалів довкола Ростолопи начебто звільнив її з посади своєї радниці.

Втім, офіційного розпорядження губернатора у відкритому доступі немає. Як власне і відсутні дані про призначення Ростолопи радницею в ОДА/ОВА. З України вона не виїжджала і, за словами інвесторів, продовжує тримати під контролем ситуацію на Соборній, поки триває судова тяганина (наразі суди розглядають десятки позовів Ростолопи і Софронової).

Примітно, як стало відомо з документу, що опинився у розпорядженні редакції, інвестори квартир по ірпінській вулиці Соборна, 2Г зверталися до очільника Київської області зі скаргою на Ростолопу і вимогою покарати представницю ОВА через її можливу причетність до "схеми" з нерухомістю на цій вулиці.

При цьому голова облдержадміністрації у свої відповіді уточнив заявникам, що ОВА нібито не могла покарати Ростолопу, оскільки, мовляв, "поведінка працівника у позаробочий час не регулюється нормами, які встановлюють вимоги щодо трудової дисципліни, а роботодавець позбавлений повноважень застосовувати заходи дисциплінарного впливу за дії працівника у позаробочий час".

Також місцеві жителі повідомляють, що Ростолопа окрім її останніх гучних "зашкварів" нібито була замішана і в інших будівельних скандалах ще в 2019-2020 рр., і попри те, що вона негативну інформацію про себе частково підчистила в інтернеті, але сліди її активності все одно залишилися.

Так, на форумі інвесторів на одному відомому сайті з нерухомості в цей період все ж лишилася переписка між юзерами-вкладниками одного з ЖК Ірпеня про її "скандальні подвиги". Йдеться зокрема про житлові махінації на вулиці Лєрмонтова.

Радниця Кравченка після гучних викриттів позбувається "своїх" активів?

За даними Opendatabot, Ростолопа нещодавно видалила об'єкт нерухомості. Простими словами, вона може намагатися приховати, що колись володіла майном у будинку, який, за словами мешканців Ірпеня, нібито незаконно привласнив депутат міськради Олександр Пікулик (детально, що це за діяч, читайте нижче).

Місцеві стверджують, що вказану квартиру вона нібито отримала через те, що допомагає обводити навколо пальця інших інвесторів. — Ще дві квартири у цьому комплексі вона оформила на свою подругу Марину Корж, — говорять місцеві, натякаючи, що вказані квартири також могли змінити власників з порушенням закону.

Ця пані в кінці минулого року оформила на себе ще дві квартири Ростолопи у новому ЖК в Ірпені. Про це зокрема свідчать дані з Єдиного держреєстру майнових прав.

Примітно, згідно з інформацією з аналітичної системи YouControl, радниця губернатора володіє шикарною квартирою на тій же Університетській. Будинок 2/1, корпус 3.

Ростолопу і Корж пов`язують не тільки квартирні питання. Обидві жінки значаться засновниками адвокатської компанії "Право захисту", зареєстрованої (чи за чистим збігом, чи з якимось умислом) теж на Університетській.

Цікаво, що інформація про призначення Ростолопи в ОВА все ж відсутня на сайті адміністрації. Тобто формально юридичного підтвердження такого кадрового рішення зі сторони Кравченка немає.

Але такий своєрідний напівофіційний статус Ростолопи і її заплямована репутація в Ірпені не заважав їй відвідувати періодично деякі публічні й офіційні заходи адміністрації у статусі представниці ОВА.

Хто така Ростолопа і якими ще зашкварами "прославлялась"?

За даними руху Чесно, 43-річна Ростолопа чотири роки тому вже намагалася потрапити в політику. У 2020-му на виборах до Ірпінської міськради кандидатка йшла під шостим номером на 3-му окрузі від "Слуг народу". Однак програла виборчі перегони, так і не отримавши омріяного мандату (за неї тоді проголосували тільки біля 20 виборців).

Очевидно, відносна впізнаваність в Ірпені на її рідному окрузі не допомогла жінці, залишивши її за бортом політичних процесів Приірпіння.

Після такого фіаско вона продовжила займатися адвокатською діяльністю та нарощувати м'язи у бізнесі. До цього повороту долі Ростолопа керувала дитячим садком, юркомпаніями та очолювала будівельну компанію "Кондор-Еко-Україна" зі статутним капіталом у… 10 тисяч гривень. Цікаво, що дана ТОВка зареєстрована у Києві по вул.Дегтярівська, 8-А — у непримітному бізнес-хабі біля Лук`янівки, де також іще офіційно "прописані" 23 фірми.

Ростолопі часто закидають бізнес-колаборацію з росіянами. З одного боку участь громадян РФ в українських компаніях навіть під час широкомасштабної війни не є чимось незвичайним. Багато українських фірм мають власників/співвласників з РФ. А Україна навіть після 24 лютого 2022-го остаточно не припинила торговельні зв'язки з країною-агресоркою.

Але у ситуації з фірмою Ростолопи цікава інша важлива деталь — майже половина (а саме 49%) її компанії належить росіянам.

Тобто, на третьому році великої війни з РФ така бізнес-колаборація не лише викликає подив, а може стати вагомою підставою для розслідувань з боку правоохоронців. Чи не має у цьому кейсу якоїсь легалізації (відмивання) російських грошей? А тим паче в контексті війни та відбудови мова йде про такий важливий для Києва регіон, як Ірпінь.

У той же час місцеві активісти впевнені, що Ростолопа маскує часом під свою бурхливу діяльність активістки захист інтересів горезвісної ірпінської "будівельної мафії" та криміналу.

Про це раніше писали вітчизняні медіа. Так, з'ясувалося, що ця бізнесвумен і так звана активістка привселюдно ставала на захист інтересів згаданого вище скандального депутата Ірпінської міськради Пікулика. Останній раніше втрапляв у низку гучних земельних скандалів з кримінальним шлейфом, а його ім'я навіть пов'язують з одіозним міським головою Ірпеня Олександром Маркушиним — нещодавнім фігурантом кримінальних проваджень через корупцію.

Ще пару слів про Пікулика і його "геройства"

Олександр Пікулик — саме той відомий на Київщині обранець, що постійно потрапляє в якісь пригоди, гучні викриття і "схеми". Так, у 2020-му поліція спіймала його пʼяним за кермом авто. Пізніше депутат влаштував стрілянину з нагородної зброї в одному з мажорних ірпінських ресторанів. Після цього лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала намір навіть позбавити його мандату.

За даними журналістів, Пікулик встряг у історію із незаконним заволодінням ЖК "Центральний" в Ірпені, який належав його колишньому партнеру.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування, а на корпоративні права накладали арешт, однак продаж квартир у скандальному ЖК продовжувався. В результаті люди купували ці "квадрати", а тепер їх фактично кидають напризволяще через маніпуляції, до яких дотична Ростолопа (що захищає пана Пікулика) і її інші впливові покровителі.

Пікулика навіть звинувачували в позбавлені житла і коштів аж 300 інвесторів ЖК "Центральний Преміум", через що ошукані покупці квартир навіть зверталися до Кабміну з відповідною петицією.

У той же час, як нещодавно стало відомо, цей депутат не задекларував майно вартістю сотні мільйонів гривень, дружину (на яку оформили низку фірм з орбіти Пікулика) та елітний будинок з автопарком. Тоді як його статки не відповідають офіційним заробіткам обранця не у самому крупному місті Київщини.

Ростолопа і деякі особливості "українського Чикаго"

Примітно, на звинувачення у нібито лобіюванні інтересів забудовника в Ірпені Олександра Пікулика, Ростолопа підтверджувала, що вона "надає правову допомогу забудовникам виключно в межах чинного законодавства, та лише у випадку, коли проти цього забудовника вчиняються протиправні дії". Хоча в ситуації з перекриттям газу людям серед зими та позбавленням житла інвесторів на Соборній — важко оцінювати, чому скарги громадян адвокатка вважає чимось протиправним, адже квартири люди купували законно.

Прізвище радниці-"лобістки" також фігурувало і у скандалі щодо побиття місцевої мешканки в Ірпені. Відповідне відео наробило свого часу чимало галасу у соцмережах та місцевих пабліках. І дуже яскраво може характеризувати її сутність та буйний характер. Особливо дивує кадрове рішення ОВА тим паче зараз, коли в країні спостерігається певний дефіцит професійних чесних працівників. Продібні ж псевдоактивістки і радниці — точно не додають бонусів будь-якій владі (і в Ірпені, і в Києві).

Також журналісти пригадують про скандал із Ростолопою у стосовно забудови місцевого парку Єрмолаєва. Там вона, не соромлячись, звинувачувала реальних місцевих екоактивістів у… тиску на забудовника.

Ще Ростолопа згадується у зв'язку з гучним скандалом із закупівлею квартир для співробітників МВС частково у… фігурантів кримінальних проваджень Нацполіції. За даними Слідства.Інфо, загалом повз Prozorro правоохоронці тоді придбали 150 помешкань у новобудовах Києва та області на майже 250 млн грн.

Окрім того "адвокатка будмафії" була і у відверто бандитської історії з незаконним обігом зброї. Це кейс, коли у відповідному провадженні про торгівлю озброєнням напередодні суду зник родич Ростолопи — Олександр Софронов. При чому в ході розгляду з п'яти підозрюваних обвинувальні акти склали лише щодо трьох.

Як писали авторитетні українські медіа, дане резонансне розслідування стосувалося великої підпільної мережі з продажу зброї. За версією слідства, підозрювані незаконно зберігали вогнепали, бойові припаси та вибухові пристрої з метою збуту.

Під час обшуків у них виявили та вилучили 5,6 млн доларів США, 45 тис. євро, 268 тис. грн, пістолети, автомати, магазини до зброї з набоями, ручні гранатомети, набої різного калібру, гранати, детонатори, глушники та різноманітні вибухові речовини.

В ухвалі суду про проведення обшуку та вилучення майна, Олександр Софронов (зазначений як Особа_8) та його автівка Dodge Durango 2017 року випуску від початку фігурували в цьому кримінальному провадженні. Однак за якимсь дивним збігом обставин напередодні направлення справи до суду дані про чоловіка рідної сестри Ростолопи бесслідно зникли.

Проінформовані джерела пояснювали цей фінт тим, що для такої процесуальної маніпуляції Ростолопі довелося нібито задіяти всі свої зв'язки в правоохоронних органах. А зв'язки, як видно, у неї були ще з часів згаданої вище "справи про квартири для маститих поліціянтів".

Тут варто додати, що Ростолопу і Софронована пов'язують не лише родинні зв'язки, а й, знову ж таки, бізнес і гроші. Так компанія "Лаккі Буд", що зареєстрована в Ірпені (який, до речі, свого часу ексгенпрокурор Юрій Луценко називав "українським Чикаго" через засилля не просто криміналітету, а впливової потужної мафії) та згідно з КВЕДами є агенцією з нерухомості та підрядником низки будробіт.

Відповідно до даних майданчика "Опендатабот", товариство відносно нещодавно отримало свою нову назву та нового директора Софронова. А ще там серед засновників значилась і та сама Софія Накутна. Цікаво, що до ребрендингу це була фірма Ростолопи "Купихату".

Серед же останніх скандальних "війн" Ростолопи — її активна агресивна участь на боці проблемного забудовника в конфлікті проти мешканців багатоповерхівки по згаданій на початку статті вул.Соборній (до речі, це одна з центральних ключових вулиць міста).

За словами знедолених інвесторів новобудови, саме через позицію Ростолопи до будинку не підключали газ (доволі традиційна проблема для Ірпеня у нових ЖК), і що саме прикре і обурливе — серед зими та війни. Ошукані вкладники називають це геноцидом.

Таким чином в ірпінській громаді назріла ще одна дуже небезпечна соціальна точка напруги. Виникають також і небезпідставні питання до керівництва ОВА — чиї ж все ж таки інтереси обстоює "активістка" (чи радниця/колишня радниця), бізнесвумен і захисниця скандальних забудовників, яка до того ж працює з росіянами?

Чи мова знову вже йде про зрощення влади і криміналу на обласному рівні, проти чого громадяни і справжні активісти боролися і борються на Київщині ще з часів Помаранчевої революції.

Досить дивно, куди дивиться і чому мовчить обласна влада з правоохоронцями у ситуації з усіма скандальними кейсами Ростолопи та її тіньовим лобізмом?! Особливо, коли мова йде про сотні постраждалих інвесторів.

Тим паче, що нинішній губернатор Кравченко має юридичну освіту, працював в органах прокуратури і добре знає закони та… саму Ростолопу, адже міг пересікатися і контактувати з нею в Бучі (він очолював Бучанську прокуратуру, звідти можуть покривати всі тяжкі злочини Ростолопи та безкарну поведінку). Свого часу Кравченко претендував навіть на посаду директора НАБУ. А тепер, схоже, практикує дивні відписки на справедливі запитання від жертв будівельних афер…