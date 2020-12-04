17 січня 2021 року в Броварах відбудуться повторні вибори мера і депутатів. Результати перших виборів, які відбулися 25 жовтня, скасували суди через розкриття таємниці голосувань, відкрито кримінальне провадження. Отже місто знову поринає в агітаційні процеси.

Місцеві вибори особливі тим, що у невеликих містах і селищах неможливо «заїхати» до ради лише завдяки рейтингу партії. Тут потрібно мати особистий авторитет. Наприклад створювати робочі місця, платити податки до бюджету міста і дбати про його благоустрій. Якщо тебе не знають у твоєму ж населеному пункті – депутатське чи мерське крісло стає недосяжним.

Цьогорічні місцеві вибори особливі тим, що пройшли в карантинній обстановці. Подекуди людям доводилося чекати декілька годин на дільниці, щоб віддати свій голос. А потім з’ясувалося, що у Броварах це було марно, адже результати виборів скасували.

Імовірний склад ради Броварської ОТГ

17 січня очікується повтор епопеї. То які політсили імовірно зможуть зайти до міської ради? За результатами соціологічного дослідження, проведеного Аналітичним центром розвитку громадянського суспільства раду ОТГ сформують шість партій: «Єдність» (20,3%), «Європейська солідарність» (15,4%), «За Майбутнє» (13,1%), «Слуга народу» (12,6%), «Голос» (7,1%), «Батьківщина (5,5%).

«Єдність» діючого мера Ігоря Сапожка має 20,3% підтримки місцевих мешканців. Такий результат опитування підтверджує, що на місцевих виборах люди віддають перевагу місцевим партіям, очільники яких знаходяться тут, близько, яких можна побачити не в екрані телевізора, а просто на вулиці.

Партія «Європейська солідарність» на місцевих виборах зробила правильний крок: вони працювали винятково зі своєю аудиторією, згуртовували її і привели до виборчих дільниць. У Броварах «ЄС» має всі шанси отримати 15,4%.

Третє місце посідає нова політсила «За Майбутнє» з 13,1% підтримки. Попри юність, партія стрімко набирає рейтинг по всій Україні. Її представники вже зайшли до рад різних рівнів. Партія має трьох своїх мерів у обласних центрах (Черкаси, Луцьк, Полтава). Високий результат отримали і на виборах до Київської обласної ради — 16,67%. До того ж партія об’єднала в своїх лавах нових людей, які в більшості є успішними місцевими підприємцями.

12,6% імовірно може отримати «Слуга народу» - це четверте місце. Рейтинг президентської партії падає, що яскраво продемонстрували ці вибори. Проте політтехнологи говорять про категорію населення, яка завжди за інерцією підтримує чинну владу. Плюс люди, які довіряють цій політсилі, у сумі виходить четверте місце.

На п’ятому (7,1%) та шостому місцях (5,5%) — «Голос» і «Батьківщина» відповідно.

Опитування проводилося протягом 26-29 листопада, методом поквартирного інтерв’ю тет-а-тет з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Вибірка склала 1200 анкет, похибка не перевищує 1,5%.

Хто стане головою Броварської ОТГ?

Місцеві вибори вкотре підтверджують, що найбільше підтримки здобувають уже чинні чиновники або посадовці. До прикладу діючий мер Броварів Ігор Сапожко займає цю посаду з 2010 року, а до цього два роки був в.о. міського голови. Наразі він має 37,3% підтримки населення. Проте в «старих» політиків великий не лише рейтинг, але і антирейтинг.

25,1% підтримки має кандидат віє «Європейської солідарності» Олег Іваненко. Його знають як активного політика, а у 2019 році він балотувався до Верховної Ради. З 16% він поступився кандидату від президентської партії Миколі Галушці.

Та найцікавішим кандидатом є Сергій Шапран, який сам є новою людиною в політиці і балотується на посаду голови ОТГ від новою партії – «За Майбутнє». За даними опитування його підтримують 14,3% місцевих мешканців, що є непоганим результатом для новачка, адже він посідає третє місце у рейтингу. Шапран відомий у Броварах бізнесмен, власник холдингу Alumeta Group. Його підприємство фактично є містоутворюючим у Броварах, оскільки надає робочі місця більше 2000 мешканцям громади. За короткий термін йому вдалося відновити роботу занепадаючого підприємства з виробництва алюмінію, що є хорошим кейсом для переконання виборців. Він – головний роботодавець і платник податків. Працівники підприємства, їхні родини і друзі без сумніву нададуть йому потужну підтримку під час повторних виборів.

Цікаво, що кандидат від «Слуги народу» Дмитро Ратніков з 12,9% підтримки йде в соцопитування аж четвертим, що вкотре підтверджує два факти: 1) рейтинг президентської партії стрімко обвалився; 2) на місцевих виборах перемагає той, хто має особистий авторитет, а не партійний.

П’яте місце посідає Андрій Саук від партії «Голос». Пік його популярності припав на час утворення ОСББ і ліквідації ЖКГ. Впізнаваність Саука, як експерта у цій сфері, стрімко зросла, залишками якої він користується і досі.

— Кандидати від «Слуги Народу» по всій країні програють ці вибори діючим мерам, - розповідає засновник Аналітичного центру розвитку громадянського суспільства Діонісій Каплін. - У Броварах Ігор Сапожко теж має найвищий рівень підтримки і свій сталий електорат. Великий потенціал для зростання має Сергій Шапран. У нього є своя аудиторія — працівники його заводу та їх сім’ї. А також він має можливість розширення аудиторії за рахунок поєднання досвіду розбудови успішного виробництва та молодості.

До перевиборів у Броварах буде прикута увага всієї країни. Це маленьке місто уособлює собою всю Україну: місцеві проєкти перемагають всеукраїнські політсили, які мають шалену медіапідтримку у ЗМІ. У невеликих містах обирають «того хорошого хлопця», який щось корисне для міста зробив, а не балотується від президентської партії чи має підтримку олігарха. Нова політсила «За майбутнє» має хороші шанси у Броварах, оскільки об’єднала успішних підприємців і фахівців, яких добре знають у місті. Вони дають рейтинг політсилі, а не навпаки. І цей рейтинг є відображенням віри населення у підприємців з незаплямованою репутацією в політиці.

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Автор: Ігор Загоруйко