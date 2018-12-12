Жіноча збірна України дізналася суперниць по групі Євробаскету-2019

Українки зіграють з командами Латвії, Іспанії і Великобританії.

У Белграді (Сербія) відбулася офіційна церемонія жеребкування чемпіонату Європи-2019 з баскетболу серед жіночих команд.

Суперницями збірної України у Групі А будуть команди Латвії, Іспанії та Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Повні результати жеребкування виглядають наступним чином:

Група A: Латвія, Іспанія, Україна, Великобританія

Група B: Швеція, Чехія, Чорногорія, Франція

Група С: Словенія, Туреччина, Італія, Угорщина

Група D: Сербія, Росія, Бельгія, Білорусь

Євробаскет-2019 серед жіночих національних команд пройде в Сербії та Латвії з 27-го червня по 7-е липня.

Жіноча збірна України в 9-й раз буде приймати участь у чемпіонаті Європи. Найвищим досягненням команди є титул переможниці турніру, який вона здобула в 1995-му році. Більше медалей команда не здобувала.

На Євробаскеті-2017 команда посіла 10-е місце.