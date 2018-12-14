Кращим гравцем листопада баскетбольної Суперліги визнаний гравець Хіміка Крістіан Джонс

Ігрові показники форварда «Хіміка» у листопаді дійсно ефектні: 20.5 очок, 5.1 підбирань і 3 передачі у середньому за гру.

Кращим гравцем листопада в українській баскетбольній Суперлізі визнаний гравець южненського Хіміка Крістіан Джонс.

Конкуренція за звання найкращого у листопаді була надзвичайно гострою. Тренери команд Суперліги Парі-Матч протягом листопада у рівній мірі згадували прізвища двох гравців: Сергія Павлова і Кріса Джонса, зовсім трішки відстав від южненців киянин Моріс Крік. З іншого боку вболівальники своїми фаворитами назвали Кіндала Хілла із Запоріжжя та Станіслава Тимофеєнка з Дніпра, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Аналітики TM Parimatch назвали свою трійку найкращих, у якій були гравці, названі і тренерами і вболівальниками. У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч у листопаді став Крістіан Джонс. Ігрові показники форварда «Хіміка» у листопаді дійсно ефектні: 20.5 очок, 5.1 підбирань і 3 передачі у середньому за гру. Лідер южненців став одним із найефективніших гравців листопаду (РЕ 21.5).

Нагадаємо, як і минулого сезону, TM Parimatch щомісяця визначає найкращого гравця чемпіонату. До уваги беруться наступні складові: результати голосування вболівальників, підсумки щотижневого опитування тренерів і оцінка фахівців TM Parimatch. Цього місяця результати були наступними:

Голосування вболівальників: Кіндал Хілл – 33% - 3 бали, Станіслав Тимофеєнко – 32% - 2 бали; Олексій Беліков 8% і, відповідно, 1 бал.

Опитування тренерів: Крістіан Джонс і Сергій Павлов по 11 разів протягом листопада називалися тренерами команд Суперліги Парі-Матч у складі збірних туру – по 3 бали, Моріс Крік – 10 разів і, відповідно, 2 бали, Деон Едвін 9 разів - 1 бал.

Оцінка експертів TM Parimatch: Крістіан Джонс – 3 бали, Станіслав Тимофієнко – 2 бали, Моріс Крік – 1 бал.

У підсумку найкращу суму балів зібрав Крістіан Джонс 3 + 3 = 6, другим став Станіслав Тимофеєнко 2 + 2 = 4, по 3 бали у сумі отримали одразу 3 претенденти: Кіндал Хілл (3), Сергій Павлов (3) і Моріс Крік (2+1).