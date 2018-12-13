Усик відмовився від ролі у фільмі Крід-2, яку йому пропонував Сталлоне

Період зйомок збігався з підготовкою до одного з боїв.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що актор, сценарист і продюсер фільму «Крід-2» Сильвестр Сталлоне пропонував йому знятися у цій кінокартині.

Про це український боксер розповів в ефірі телеканалу «112 Україна».

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Усик не зміг погодитися, тому що знімальний процес збігався з його тренувальним табором до одного з боїв.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку, який відбувся 10 листопада цього року, Олександр Усик нокаутом у восьмому раунді переміг британця Тоні Белью, тим самим захистивши титули WBC, WBO, WBA і IBF. Всього за професійну кар'єру Усик здобув 16 перемог (12 нокаутом) і не зазнав жодної поразки.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Олександр Усик висловив готовність стати на захист Лаври у разі, якщо радикально налаштовані люди будуть захоплювати святиню.