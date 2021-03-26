Денис Берінчик / фото УНІАН

Український боксер Денис Берінчик вже вдруге накинувся на ірландця російського походження Артема Лобова, котрий є екс-бійцем UFC та за сумісництвом спаринг-партнером і хорошим приятелем Конора Макгрегора.

Срібний призер Олімпіади 2012 року звернувся до "Російського молота" в Instagram.

"Лобов, тобі там що, дно зірвало? Ти де пропав? Чи вирішив все-таки на масажі відлежатися?", - зухвало написав текст під фото Берінчик.

instagram.berinchyk

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Автор: Будрін Артем