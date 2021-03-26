32-річний українець провокує товариша Конора Макгрегора на бій.

Український боксер Денис Берінчик вже вдруге накинувся на ірландця російського походження Артема Лобова, котрий є екс-бійцем UFC та за сумісництвом спаринг-партнером і хорошим приятелем Конора Макгрегора.

Срібний призер Олімпіади 2012 року звернувся до "Російського молота" в Instagram.

"Лобов, тобі там що, дно зірвало? Ти де пропав? Чи вирішив все-таки на масажі відлежатися?", - зухвало написав текст під фото Берінчик.

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Українець переміг чилійця Хосе Санчеса вже в третьому раунді та після поєдинку викликав на кулачний бій Артема Лобова.

"Російський молот" відповів Берінчику та погодився на його пропозицію.

Наразі статистика Берінчика дивовижна: в його активі 15 перемог у 15 поєдинках. 9 з них - достроково.

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Автор: Будрін Артем