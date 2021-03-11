Іван Редкач проведе бій проти Реджіса Прогрейса.

Український боксер Іван Редкач зустрінеться в рингу з екс-чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Реджісом Прогрейсом (25-1, 21 KO).

Бій офіційно затверджений, повідомляє офіційний сайт компанії Triller Fight Club.

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Поєдинок відбудеться 17 квітня в Атланті. Він пройде в андеркарті бою Джейка Пола проти Бена Аскрена.

Прогрейс володів поясами WBC і WBA, але втратив їх в 2019 році в бою проти Джоша Тейлора.

Іван Редкач: кар'єра і скандали

Редкач провів на профі-рингу 29 боїв, здобув 23 перемоги, 5 разів програв при одній нічиїй.

У своєму попередньому поєдинку 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника.

За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.

Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, в 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".

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Автор: Антон Дудар