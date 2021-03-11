Іван Редкач проведе свій 30-й бій / фото boxingscene.com

Український боксер Іван Редкач зустрінеться в рингу з екс-чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Реджісом Прогрейсом (25-1, 21 KO).

Бій офіційно затверджений, повідомляє офіційний сайт компанії Triller Fight Club.

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Поєдинок відбудеться 17 квітня в Атланті. Він пройде в андеркарті бою Джейка Пола проти Бена Аскрена.

Прогрейс володів поясами WBC і WBA, але втратив їх в 2019 році в бою проти Джоша Тейлора.

Іван Редкач: кар'єра і скандали

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Автор: Антон Дудар