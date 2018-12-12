Стали відомі 15 з 16 учасників плей-офф Ліги чемпіонів, останній визначиться у середу в Києві

У матчі Шахтар - Ліон визначиться 16-й учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок були зіграні перші 8 матчів заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками яких стали відомі 15 з 16 учасників 1/8 фіналу.

У групах E-H, чиї ігри відбудуться в середу, в деяких квартетах команди тільки розіграють 1-2 місця, а доля путівки у плей-офф вирішиться лише в Групі F, де до Манчестер Сіті приєднається або донецький Шахтар, або французький Ліон, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Учасниками плей-офф Ліги чемпіонів вже стали:

група А - Боруссія (Дортмунд, Німеччина), "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія),

група В, - Барселона (Іспанія), Тоттенхем (Англія),

Група З - Парі-Сен-Жермен (Франція), Ліверпуль (Англія),

Група D - Порто (Португалія), Шальке (Гельзернкирхен, Німеччина),

Група Е - Баварія (Мюнхен, Німеччина), Аякс (Амстердам, Нідерланди),

Група F - Манчестер Сіті (Англія),

Групі G - Реал (Мадрид, Іспанія), Рома (Рим, Італія),

Група Н - Ювентус (Турин, Італія), Манчестер Юнайтед (Англія).