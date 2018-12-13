Коноплянка повинен залишити Шальке взимку - українця виставили на трансфер

Німецький клуб вирішив розлучитися з п'ятьма футболістами, серед яких опинився гравець збірної України.

Півзахисник німецького «Шальке» українець Євген Коноплянка виставлений на трансфер, повідомляє Sport Bild.

У зв'язку з незадовільними результатами «Шальке», наглядова рада клубу у складі фінансового директора Петера Петерса, маркетингового директора Александера Йобста і спортивного директора Крістіана Хайделя вирішив виставити на трансфер п'ятьох гравців.

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Крім Коноплянки, в список потрапили хавбеки Йоханнес Гайс і Омар Маскарель, а також форварди Бреэль Емболо і Франко Ді Санто. Вирішено, що ці футболісти повинні залишити клуб взимку, щоб звільнити місце для інших гравців.

Повідомляється, що Коноплянка отримує 5 млн євро на рік, але при цьому грає непереконливо. У поточному сезоні 29-річний українець провів 12 матчів і зробив 2 гольові передачі.