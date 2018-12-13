Воротар Шахтаря П'ятов: ми отримали те, що заслужили

Голкіпер гірників - про виліт команди з Ліги чемпіонів.

Голкіпер «Шахтаря» Андрій П'ятов прокоментував виліт своєї команди з Ліги чемпіонів після матчу 6-го туру групового етапу з "Ліоном" (1:1).

«Звичайно, ми хотіли пограти далі в Лізі чемпіонів, але, мабуть, отримали те, що заслужили. В принципі, перед матчем з «Хоффенхаймом» було взагалі під питанням продовження наших виступів у єврокубках. Але ми виграли ту гру і у нас з'явилися хороші шанси.

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Тренер побажав нам успіхів в майбутніх матчах. Звичайно, всі засмучені. Результат був по ходу зустрічі, але не втримали переможний рахунок. Нічого, все ще попереду. Значить, так треба було, будемо грати в Лізі Європи.

Чого не вистачило? Утримати рахунок. У нас там був момент у контратаці, у Мораєса, здається, за рахунку 1:0 у другому таймі. Можливо, якби він забив, то за рахунку 2:0 все склалося б по-іншому.

Погодні умови? Вони однакові для всіх. Перенесення матчу в Київ? Це ніяк не вплинуло. Прийшло майже 40 тисяч, всі вболівали, велике їм спасибі. Ми відчували підтримку. Вибачаюся, що не виграли. Будемо намагатися радувати вболівальників надалі», – сказав П'ятов, якого цитує "Футбол 24".

Нагадаємо, вчора на НСК "Олімпійський" в Києві "Шахтар" зіграв внічию з "Ліоном" і посів третє місце в групі. Цей результат дав можливість гірникам продовжити виступи в Лізі Європи.