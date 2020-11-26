Луганська команда поки залишається без очок у своїй групі.

26 листопада луганська "Зоря" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи зіграє на виїзді проти грецького АЕКа. Поєдинок пройде в Афінах на стадіоні "Спірос Луїс".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу АЕК - Зоря.

АЕК - Зоря: де дивитися матч онлайн

Початок зустрічі - о 19.55.

АЕК - Зоря: прогноз букмекерів

АЕК

Греки ще перед груповим етапом подолали кваліфікацію турніру, де розібралися з "Сент-Галленом" (1:0) і "Вольфсбургом" (2:1).

З того моменту перемоги скінчилися аж до матчу в Запоріжжі в минулому турі.

АЕК в першому турі програв "Лестеру" (1:2), а в другому - "Бразі" (0:3). Тільки в минулій грі з "Зорею" команда Массімо Каррери змогла взяти три очки та здобути вельми яскраву перемогу - 4:1.

22 листопада перед черговим єврокубковим поєдинком АЕК на своєму полі з таким же рахунком розібрався з "Ларисою". У турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату команда посідає четверте місце.

У греків є кілька травмованих гравців, але мова йде не про ключові фігури. На поле зможуть вийти два українці - захисник Дмитро Чигринський і хавбек Євген Шахов.

"Зоря"

Повернення в групу ЛЄ через кілька сезонів не можна назвати успішним для луганчан. Команда зазнала три поспіль поразки та займає останнє місце в групі G з різницею голів "-7".

На старті єврокубкової кампанії "Зоря" була вдома розгромлена англійським "Лестером" - 0:3. Далі був не найгірший в ігровому плані матч з "Брагою", але знову поразка через погану реалізацію - 1:2.

У минулій грі у команди Віктора Скрипника вже був не найкращий психологічний стан. АЕК гостював у Запоріжжі та без особливих проблем розгромив український клуб - 4: 1. Єдиний м'яч "Зоря" забила лише на 81-й хвилині та в наступній же атаці знову пропустила.

Перед другою зустріччю з греками луганчани повинні були зіграти з "Олімпіком" в УПЛ, але отримали перепочинок через коронавірус в донецькому клубі, оскільки гра не відбулася. У таблиці чемпіонату України луганчани йдуть дев'ятими.

Що стосується кадрів, то гру пропустять Гречкін і Казаков, а також воротар Махарадзе.

Слова перед матчем

Головний тренер АЕКа Массімо Каррера:

"Ця гра має для нас вирішальне значення. Не варто думати, що це буде легка прогулянка, попри рахунок першого матчу проти "Зорі". Ми повинні як слід налаштуватися, щоб відразу нав'язати супернику свою гру. Природно, ми врахуємо особливості гри "Зорі", але мета від цього не зміниться - нам потрібна перемога".

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Певні поправки після матчу, який пройшов у Запоріжжі, звичайно є. Грубо кажучи, завтра у нас буде другий тайм протистояння, перший ми програли. Ми збираємося показати гру краще, ніж вона була в Запоріжжі, ліквідувати ті помилки, які були".

Орієнтовні склади

АЕК: Цинтотас, Інсуа, Чигринський, Неделчару, Бакакіс, Крститич, Шахов, Васілантонопулос, Махерас, Лопеш, Олівейра

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовський, Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Назарина, Луньов, Кабаєв

Арбітр

Матч розсудить азербайджанська бригада арбітрів на чолі з Аліяром Агаєвим.

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Автор: Данило Слесь