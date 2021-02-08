У матчі 24-го туру чемпіонату Франції між "Лансом" та "Ренном" в дебюті гри воротар гостей виконав божевільні сейви.
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27-річний Альфред Гоміс продемонстрував дива реакції. Сенегалець парирував удари, які впритул били опоненти. Серію з трьох пострілів Альфред витримав і перевів м'яч на кутовий. Матч завершився з рахунком 0:0.
Зауважимо, що Гоміс в цьому сезоні замінив у складі "Ренну" зіркового Едуара Менді, якого клуб відпустив у "Челсі" за 25 мільйонів євро.
Вау! Альфред Гомис – 🔥🔥🔥pic.twitter.com/cjxQLK2EYE— Вадим Лукомский (@vadimlukomski) February 7, 2021
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