Нападник зізнався, що півроку йому не хотілося грати у футбол.

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський розповів про те, що відбувалося в його житті в першій половині 2014 року - після відходу з київського "Динамо", а також половини сезону в турецькому "Газіантепспорі".

Про це він розповів в інтерв'ю "ТаТоТаке".

"Я тоді важко переніс відхід з київського "Динамо". Це був важкий момент. Важкі півроку в Туреччині з розбитою Ferrari. Потім два місяці в Майамі. Мені якось не хотілося вже грати у футбол. Я переживав ті моменти, що пішов з Києва, що треба було, напевно, поговорити з Олегом Володимировичем (Блохіним, - Прим.). Влітку вже остаточно прийшов до тями", - сказав футболіст.

Мілевський підкреслив, що не хотів завершувати кар'єру, а просто "півроку не хотів грати у футбол". "Не було бажання, потім воно повернулося", - зазначив він.

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Футболіст розповів про те, що в той період багато подорожував: "Мене мотало по одній країні, по іншій. Я був скрізь і ніде".

"Випивав багато на той момент. Коли не грав у футбол, що можна робити... На Мальдівах був, засмагав, в Іспанії на футболі "Реал" - "Барселона", потім переїхав до Іспанії, зняв там будинок, жив. Потім опинився в Греції, в Афінах. Потім у Берліні був, тусив на одній тусовці з зірками - Том Круз там... Дуже багато, де був. У Москві був. Постійно кружляв, потім зрозумів, що пора назад, у футбольну стихію. Супер, що в цей момент з'явився такий потрібний чоловік, як Саша Панков (агент Мілевського, - Прим.), який допоміг", - згадав Мілевський.

Кар'єра Артема Мілевського

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).

За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо Брест".

Останнім клубом 35 річного нападника було брестське "Динамо" (104/20/32). У грудні у нього закінчився контракт з клубом.

У грудні 2020-го Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт з "Минаєм".

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Автор: Антон Дудар