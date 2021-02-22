Гравці Челсі / фото REUTERS
23 лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться "Атлетіко" та "Челсі". Матч пройде на "Національному стадіоні" в Бухаресті.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Атлетіко - Челсі.
Атлетіко - Челсі: де дивитися матч
Пряму трансляцію матчу "Атлетіко" - "Челсі" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".
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Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Початок зустрічі - о 22.00.
"Атлетіко" - "Челсі": перед матчем
- Матч був перенесений в Бухарест через заборону на авіасполучення між країнами ЄС і Великобританією у зв'язку з коронавірусом.
- "Атлетіко" набрав 9 очок в одній групі з "Баварією", "Зальцбургом" і "Локомотивом" і вийшов у плей-офф з другого місця.
- "Челсі" на груповому етапі став першим у квартеті з "Севільєю", "Краснодаром" та "Ренном", набравши 14 очок.
- Раніше "Челсі" і "Атлетіко" грали один проти одного в єврокубках сім разів: обидві команди здобули по дві перемоги при трьох нічиїх.
- Перед зустріччю в ЛЧ обидві команди невдало зіграли в національних чемпіонатах. "Челсі" в АПЛ втратив очки проти "Саутгемптона", а "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії програв на своєму полі вперше за 14 місяців - 0:2 проти "Леванте".
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