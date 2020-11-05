Наставник "Динамо" вважає, що команді не вистачило досвіду на такому рівні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підбив підсумки матчу з "Барселоною" (1:2) у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Румунський фахівець дав коментар в ефірі телеканалу "Футбол 2".

"Ми провели хорошу гру. На жаль, почали її невдало і зробили фол. Коли мова йде про Мессі, то дуже складно його блокувати. Як сказали мої помічники, пенальті був призначений не зовсім справедливо.

Після цього моменту ми почали грати набагато краще, мали виходи сам на сам, але відсутність досвіду зіграла важливу роль. Ми не змогли реалізувати свої моменти.

Як мінімум, заслуговували на нічию. Але, враховуючи нинішні умови, я задоволений грою хлопців", - сказав Луческу.

Тренер киян похвалив 18-річного воротаря Руслана Нещерета:

"Я хочу відзначити дебют Нещерета, який здійснював фантастичні сейви. Це дало впевненість команді. Дуже хороший матч для нього, враховуючи відсутність двох голкіперів через коронавірус".

"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу

Матч проходив на "Камп Ноу" в Каталонії за порожніх трибун.

"Динамо" в минулій грі через коронавірус не міг допомогти цілий ряд футболістів.

"Барселона" набрала 9 очок і очолює групу G. "Динамо" має на рахунку 1 пункт і йде третім.

Наступний матч у групі ЛЧ "Динамо" проведе також проти "Барселони", але вже в Києві 24 листопада.

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Автор: Данило Слесь