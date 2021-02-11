Найкращий клуб Європи здобув перемогу над представником Північної Америки.

Мюнхенська "Баварія" стала переможцем Клубного чемпіонату світу, який завершився в Катарі.

У фінальному матчі, який відбувся на "Едьюкейшн Сіті", "Баварія" обіграла мексиканський "Тігрес УАНЛ".

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"Баварія" забила на 19-й хвилині, але арбітр після перегляду VAR скасував гол. Йозуа Кімміх більярдним ударом відправив м'яч у сітку дальнім ударом, але Роберт Левандовскі знаходився в пасивному офсайді на шляху м'яча.

Загалом мюнхенці володіли перевагою і створили ще кілька моментів у першому таймі. Найкращий був у Лероя Сане, який на 34-й хвилині пробив у хрестовину.

На 60-й хвилині "Баварія" забила ще раз - м'яч спершу був не зарахований, але після повтору рефері прийняв рішення на користь мюнхенців. Левандовскі у верховій боротьбі випередив воротаря і зробив скидку на Бенжамена Павара, який відправив м'яч у порожні ворота.

"Баварія" могла забити ще раз, але після удару Корентена Толіссо і торкання голкіпера м'яч влучив у штангу, а Дуглас Коста з забійної позиції пробив у голкіпера.

У кінцівці воротар "Тігрес" пішов у штрафну "Баварії", але це не врятувало мексиканців від поразки.

"Баварія" - "Тигрес" - 1:0

Гол: Павар, 59

"Баварія": Нойєр, Павар, Зюле, Ернандес, Девіс, Алаба, Кімміх, Сане (Мусіала, 73), Коман (Дуглас Коста, 73), Гнабрі (Толіссо, 64), Левандовскі (Шупо-Мотінг, 73)

"Тигрес": Гусман, Родрігес (Х. Кіньонес, 80), Сальседо, Рейес, Дуеньяс, Пісарро, Каріока, Акіно, Л. Кіньйонес, Гонсалес, Жіньяк

Клубний чемпіонат світу-2021: підсумки

Клубний чемпіонат світу проходив з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

"Баварія" вдруге в історії виграла Клубний ЧС. Перший був у 2013-му.

"Баварія" виграла Клубний чемпіонат світу після торішніх перемог у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Німеччини.

У матчі за третє місце бразильський "Палмейрас" по пенальті поступився єгипетському "Аль-Ахлі" - 0:0 і 2:3.

У півфіналі "Баварія" пройшла суперника з Єгипту, а "Тігрес" сенсаційно вибив бразильський "Палмейрас" (1:0).

Чемпіонат світу серед клубів проводився в 17-й раз. Він останній раз проходив у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

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Автор: Антон Дудар