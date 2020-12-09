Брага - Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

"Зоря "гратиме в гостях проти "Браги" в 6-му турі ЛЄ.

Луганська "Зоря" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи 10 грудня зустрінеться з португальською "Брагою". УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Брага - Зоря. Брага - Зоря: де дивитися матч онлайн Пряма трансляція протистояння українського та португальського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2". Також матч можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO. Початок зустрічі - о 22.00. Читайте такожБрага - Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Брага" - "Зоря": перед матчем Матч "Брага" - "Зоря" пройде 10 грудня на стадіоні "Брага Мунісіпал". Початок - о 22.00.

Зустріч "Зорі" і "Браги" в першому колі завершилася перемогою португальського клубу - 1:2.

Команда Віктора Скрипника набрала шість очок в групі, обігравши АЕК (3:0) і "Лестер" (1:0), але вже втратила шанси на 1/16 фіналу. "Лестер" і "Брага" мають у своєму активі по 10 очок і вже гарантували собі вихід в плей-офф турніру.

Перед цим матчем "Зоря" перемогла "Дніпро-1" (3:1) і піднялася до топ-5 УПЛ, а "Брага" у своєму чемпіонаті поступилася середняку "Белененсешу" на виїзді з рахунком 2:1. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олег Давигора

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