Зоря поступилася Бразі в першому матчі / фото REUTERS

Луганська "Зоря" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи 10 грудня зустрінеться з португальською "Брагою". 

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Брага - Зоря.

Брага - Зоря: де дивитися матч онлайн

Пряма трансляція протистояння українського та португальського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2".

Також матч можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

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"Брага" - "Зоря": перед матчем

  • Матч "Брага" - "Зоря" пройде 10 грудня на стадіоні "Брага Мунісіпал". Початок - о 22.00.
  • Зустріч "Зорі" і "Браги" в першому колі завершилася перемогою португальського клубу - 1:2.
  • Команда Віктора Скрипника набрала шість очок в групі, обігравши АЕК (3:0) і "Лестер" (1:0), але вже втратила шанси на 1/16 фіналу. "Лестер" і "Брага" мають у своєму активі по 10 очок і вже гарантували собі вихід в плей-офф турніру.
  • Перед цим матчем "Зоря" перемогла "Дніпро-1" (3:1) і піднялася до топ-5 УПЛ, а "Брага" у своєму чемпіонаті поступилася середняку "Белененсешу" на виїзді з рахунком 2:1.

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Автор: Олег Давигора