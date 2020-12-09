Зоря поступилася Бразі в першому матчі / фото REUTERS
Луганська "Зоря" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи 10 грудня зустрінеться з португальською "Брагою".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Брага - Зоря.
Брага - Зоря: де дивитися матч онлайн
Пряма трансляція протистояння українського та португальського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2".
Також матч можна буде подивитися за передплатою на медіасервісі MEGOGO.
Початок зустрічі - о 22.00.
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"Брага" - "Зоря": перед матчем
- Матч "Брага" - "Зоря" пройде 10 грудня на стадіоні "Брага Мунісіпал". Початок - о 22.00.
- Зустріч "Зорі" і "Браги" в першому колі завершилася перемогою португальського клубу - 1:2.
- Команда Віктора Скрипника набрала шість очок в групі, обігравши АЕК (3:0) і "Лестер" (1:0), але вже втратила шанси на 1/16 фіналу. "Лестер" і "Брага" мають у своєму активі по 10 очок і вже гарантували собі вихід в плей-офф турніру.
- Перед цим матчем "Зоря" перемогла "Дніпро-1" (3:1) і піднялася до топ-5 УПЛ, а "Брага" у своєму чемпіонаті поступилася середняку "Белененсешу" на виїзді з рахунком 2:1.
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