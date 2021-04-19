Португальський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не задоволений створенням Суперліги. 26-річна знаменитість з АПЛ виставив емоційну історію в соціальній мережі.
Бруну поділився в Instagram дописом свого співвітчизника Даніеле Поденсе, який виступає за "Вулверхемптон".
"М'яч. Пісня. Мрія. Удар Зідана... Соло Кака... "Ліверпуль" в Афінах... Оле у Барселоні... Кріс і Зеедорф. Це речі, які насправді не можна купити", - написав Поденсе.
Бруну розмістив посилання на цей пост в сторіс свого інстаграму і надрукував: "Dreams can't be buy", що перекладається як "Мрії не можна купити".
Фернандеш в поточному сезоні АПЛ забив 16 м'ячів і 11 гольових передач. Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" підтримав ініціативу створення Суперліги.
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Водночас німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги й вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь в Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також наголосив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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