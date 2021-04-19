Лідер "Манчестер Юнайтед" виставив у соціальній мережі історію.

Португальський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не задоволений створенням Суперліги. 26-річна знаменитість з АПЛ виставив емоційну історію в соціальній мережі.

Бруну поділився в Instagram дописом свого співвітчизника Даніеле Поденсе, який виступає за "Вулверхемптон".

"М'яч. Пісня. Мрія. Удар Зідана... Соло Кака... "Ліверпуль" в Афінах... Оле у Барселоні... Кріс і Зеедорф. Це речі, які насправді не можна купити", - написав Поденсе.

Бруну розмістив посилання на цей пост в сторіс свого інстаграму і надрукував: "Dreams can't be buy", що перекладається як "Мрії не можна купити".

Фернандеш в поточному сезоні АПЛ забив 16 м'ячів і 11 гольових передач. Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" підтримав ініціативу створення Суперліги.

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Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Артем Будрін