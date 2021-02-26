Мірча Луческу заявив, що якби влітку хтось сказав, що "Динамо" дійде до цієї стадії єврокубків - "ніхто б не повірив".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував вихід команди до 1/8 фіналу Європи за підсумками дуелі з "Брюгге".

Слова Луческу наводить офіційний сайт "Динамо".

Читайте такожДинамо вирвало у Брюгге путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)"Я в перерві говорив хлопцям, що ми добре обороняємося, добре перекриваємо атаки суперника, але при відборі м'яча у нас не виходила гра в атаці. Ми поспішали, метушилися, робили непотрібні торкання, непотрібні передачі. Занадто швидко хотіли вивести гравця на ударну позицію. У другому таймі ми цього вже не робили, ми почали більше контролювати м'яч і погрожувати воротам суперника", - зазначив Луческу.

Румунський тренер підкреслив, що його команда прогресує від матчу до матчу:

"Якби влітку хтось сказав, що ми дійдемо до такої стадії єврокубків, ніхто б не повірив. Команда росте від гри до гри. Молоді хлопці прогресують. Напевно, тиск цього матчу, стрес призводили до елементарних технічних помилок, які допускали хлопці. Хоча зазвичай такі помилки їм не притаманні. Потихеньку вони стають гравцями, якими всі хочуть їх бачити, гравцями рівня такої команди, як "Динамо" Київ".

Також Луческу відповів на питання про те, чи хотів би він у Лізі Європи зустрітися з "Шахтарем":

"Я зараз думаю тільки про "Динамо" Київ. Давайте говорити про це. Ми вирішили завдання виходу в наступний раунд і радіємо цьому. Сподіваюся, що обидві українські команди пройдуть у Лізі Європи якнайдалі".

"Брюгге" - "Динамо": підсумки матчу

Після нічиєї в першій грі (1:1) "Динамо" обіграло "Брюгге" в матчі-відповіді з рахунком 1:0.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний захисник "Динамо" Олександр Сирота (оцінка - 7,7).

"Брюгге" і "Динамо" вдруге перетнулися в єврокубках. У попередній дуелі (у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019-2020) з різницею в один м'яч верх взяли бельгійці (1:0 і 3:3).

Віталій Буяльський втретє в кар'єрі забив у ворота "Брюгге" в чотирьох матчах.

Свого суперника по 1/8 фіналу "Динамо" дізнається 26 лютого.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Україну представлять відразу дві команди - "Динамо" і "Шахтар".

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Автор: Антон Дудар