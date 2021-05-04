Челсі - Реал: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів

"Челсі" близький до того, щоб втретє у своїй історії вийти в фінал Ліги чемпіонів.

5 травня в Лондоні пройде матч-відповідь Ліги чемпіонів між місцевим "Челсі" та мадридським "Реалом". УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі - Реал. Читайте такожЧелсі - Реал: прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів Челсі - Реал: де дивитися матч Пряму трансляцію цього матчу можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Також в прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Стартовий свисток прозвучить о 22.00. Челсі - Реал: перед матчем У першому матчі команди розписали мирову, але "Челсі" має у своєму активі забитий гол на виїзді.

Перед цією зустріччю "Реал" в чемпіонаті Іспанії здолав "Осасуну" (2:0), а "Челсі" з таким самим рахунком обіграв "Фулхем".

"Реал" може вийти у фінал Ліги чемпіонів 17-й раз у своїй історії, а "Челсі" - втретє.

Судити матч буде італійський рефері Даніеле Орсато. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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