Сезар Аспілікуета - капітан "Челсі" / фото REUTERS

5 травня в Лондоні пройде матч-відповідь Ліги чемпіонів між місцевим "Челсі" та мадридським "Реалом".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі - Реал.

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Челсі - Реал: де дивитися матч

Пряму трансляцію цього матчу можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". 

Також в прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

Челсі - Реал: перед матчем

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Автор: Артем Будрін