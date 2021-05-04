Сезар Аспілікуета - капітан "Челсі" / фото REUTERS
5 травня в Лондоні пройде матч-відповідь Ліги чемпіонів між місцевим "Челсі" та мадридським "Реалом".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі - Реал.
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Челсі - Реал: де дивитися матч
Пряму трансляцію цього матчу можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".
Також в прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO.
Стартовий свисток прозвучить о 22.00.
Челсі - Реал: перед матчем
- У першому матчі команди розписали мирову, але "Челсі" має у своєму активі забитий гол на виїзді.
- Перед цією зустріччю "Реал" в чемпіонаті Іспанії здолав "Осасуну" (2:0), а "Челсі" з таким самим рахунком обіграв "Фулхем".
- "Реал" може вийти у фінал Ліги чемпіонів 17-й раз у своїй історії, а "Челсі" - втретє.
- Судити матч буде італійський рефері Даніеле Орсато.
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