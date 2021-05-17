Українські клуби розпочали сезон в Лізі чемпіонів, а завершили у Лізі Європи.

В нинішньому сезоні єврокубків київське "Динамо" та донецький "Шахтар" сумарно на двох заробили 81,27 мільйона євро. Обидві команди пройшли ідентичний шлях: зіграли в груповому раунді Ліги чемпіонів, зайняли там третю сходинку й спустилися в плей-офф Ліги Європи, де зупинилися обоє на стадії 1/8.

Про це повідомляє zbirna.com.

Столичний клуб поповнив свою казну на 36,55 мільйона євро. Сюди входять фіксована виплата (15,25 мільйона євро), виплата за клубний рейтинг (16), за очки й путівку до Ліги Європи (4), за кваліфікацію до 1/8 фіналу Ліги Європи (1,1) та маркетинговий пул (0,2).

Прибуток "гірників" склав 44,72 мільйона євро. Його сформували фіксована виплата (15,25 мільйона євро), виплата за клубний рейтинг (20,29), за очки та путівку до Ліги Європи (7,88), за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи (1,1) і маркетинговий пул (0,2).

Зауважимо, що в наступному сезоні Україну на євроарені представлятимуть п'ять клубів.

Українські клуби в єврокубках: цифри та факти

"Динамо" вперше з 2016 року напряму пробилося в груповий етап ЛЧ, а "Шахтар" вперше за п'ять років буде проходити кваліфікацію.

Кияни зіграють у груповому етапі ЛЧ вдруге поспіль.

"Ворскла" в попередній раз представляла Україну на євроарені в сезоні 2018-2019 в груповому етапі Ліги Європи.

"Зоря" всьоме поспіль пробилася до Ліги Європи.

"Колос" вдруге в історії та вдруге поспіль виступить в єврокубках. У минулому сезоні команда не змогла подолати кваліфікацію в Лізі Європи.

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Автор: Артем Будрін