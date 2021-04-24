"Минай" спробує набрати очки, щоб вибратися з останнього місця в турнірній таблиці.

У рамках 23-го туру чемпіонату України 24 квітня "Минай" завітає в гості до "Дніпра-1". Стартовий свисток прозвучить о 17:00.

"Дніпро-1" наразі посідає 8-му позицію і має 26 очок. А "Минай" бореться за виживання в елітному дивізіоні. Команда Миколи Цимбала має 18 очок і замикає турнірну таблицю.

У матчі першого кола між цими клубами у вольовому стилі перемогу святкував "Минай" - 3:2.

До вашої уваги відеотрансляція матчу на телеканалі "УНІАН".

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Автор: Артем Будрін