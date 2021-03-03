"Дніпро-1" залишає турнір за підсумками домашнього матчу.

"Дніпро-1" та "Олександрія" визначили ще одного півфіналіста Кубка України.

Основний час матчу завершився внічию. Максим Третьяков вивів "Олександрію" вперед після дальнього удару. Але незабаром гості залишилися в меншості - Дмитро Гречишкін отримав другу жовту картку.

Вже через чотири хвилини після цього "Дніпро-1" відігрався - м'яч опинився в сітці після удару Сергія Булеци і рикошету.

Читайте такожКубок України: Зоря здобула вольову перемогу та стала першим півфіналістомВ овертаймі команди не забили, а в серії пенальті точнішими виявилися гості. Дніпряни не реалізували відразу два удари, які відбив Юрій Паньків.

"Дніпро-1" - "Олександрія" - 1:1 (по пенальті - 3:4)

Голи: Булеца, 79 - Третьяков, 62

Серія пенальті: Довбик - 0:0 (воротар), Мельник - 0:1, Дуглас - 1:1, Бабогло - 1:2, Піхальонок - 2:2, Бондаренко - 2:3, Хобленко - 3:3, Стецьков - 3:4, Булеца - 3:4 (воротар)

"Дніпро-1": Сарнавський, Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логінов, Дубінчак, Назаренко (Вагнер 75), Піхальонок, Ігнатенко (Когут 69), Ді Франко (Хобленко 98), Чуже (Булеца 69), Довбик

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецков 119), Банада, Лучкевич (Мірошниченко, 81), Гречишкін,Третьяков (Калюжний 88), Шастал, Сітало

Попередження: Ді Франко, Адамюк, Піхальонок - Гречишкін, Сітало

Вилучення: Гречишкін, 75 (друга жовта картка)

Відео голів

Відео серії пенальті

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії.

У півфінал, крім "Олександрії", пройшли "Зоря", "Динамо" та "Агробізнес".

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України заплановане на 4 березня, а матчі цієї стадії будуть зіграні 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

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Автор: Антон Дудар