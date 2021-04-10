Габріель Рохас забив ефектним ударом через себе.

Футболіст "Сан-Лоренсо" Габріель Рохас забив гол, який може претендувати на найкращий м'яч року.

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Це сталося в матчі 9-го туру чемпіонату Аргентини проти "Платенсе".

На 75-й хвилині матчу Рохас отримав передачу, перебуваючи на лінії штрафного майданчика. Першим дотиком він прийняв м'яч на груди, а другим ефектно пробив "ножицями" з лівої ноги.

Це м'яч у підсумку виявився вирішальним - Рохас зробив рахунок 3:2, а "Сан-Лоренсо" у підсумку переміг з рахунком 4:2.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Liga Profesional de Futbol de la AFA.

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Автор: Антон Дудар