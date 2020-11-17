У рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй 2020-2021 збірна Іспанії розгромила збірну Німеччини з рахунком 6:0.
Перший хет-трик в кар'єрі оформив півзахисник "Манчестер Сіті" Ферран Торрес, ще по голу забили Альваро Мората, Родрі і Мікель Ойарсабаль.
Для збірної Німеччини ця поразка стала найбільшою в історії команди в офіційних матчах.
Збірна Іспанії вийшла до півфіналу Ліги націй, посівши перше місце в одній групі з Німеччиною, Україною та Швейцарією. Іспанія набрала 11 очок, тоді як у Німеччини Залишилося 9.
Іспанія - Німеччина - 6:0
Голи: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родрі, 38, Оярсабаль, 89
Іспанія: Симон, Роберто, Рамос (Гарсія, 43), П. Торрес, Гайя, Родрі, Каналес (Руїс, 12), Ольмо (Асенсіо, 73), Коке, Ф. Торрес (Оярсабаль, 73), Мората (Морено, 73)
Німеччина: Нойєр, Гінтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс, Горецка (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос, Сане (Вальдшмідт, 61), Гнабрі, Вернер (Хенріхс, 76)
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