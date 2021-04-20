Нападник "Колоса" Володимир Лисенко виламав двері в сусіднє купе.

Футболісти клубу УПЛ "Колос" в нетверезому вигляді влаштували дебош у вагоні поїзда Ужгород - Київ, коли поверталися з матчу проти "Миная" (відбувся 4 квітня).

Про це стало відомо "Обозревателю" від однієї з дівчат, які їхали в сусідньому купе.

Футболісти намагалися проникнути в купе, в якому група дівчат поверталася з похорону. Одна з них ідентифікувала в бешкетниках футболістів "Колоса". Після поїздки інша дівчина встановила особи трьох з чотирьох - це Володимир Лисенко, Вадим Мілько і В'ячеслав Чурко.

Футболісти з самого початку поїздки стукали до дівчат у купе. "Мабуть, хотіли познайомитися. Але ми ні з ким не знайомимося. Троє з нас - заміжні, мають дітей. Та й поверталися ми не з розважальної прогулянки... Ми пояснили провідниці, що повертаємося з похорону - і хотіли б трохи відпочити. Я тоді ще попросила її номер", - розповіла одна з дівчат Марія.

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У купе футболістів тривали веселощі - з криками, матом і гучним стуком у стіну. А вночі Лисенко спробував вломитися в купе до дівчат.

"Близько другої ночі один з них просто виламав наші двері ... Дві дівчини, які були на нижній полиці, намагалися її утримати, а я дзвонила провідниці", - згадує Марія.

Дівчата звернулися за допомогою до начальника поїзда. Футболісти довго не відкривали йому двері і погрожували "розбити є*ало". У підсумку розмова все ж відбулася, але футболісти заспокоїлися ненадовго. Потім у вагон прибули співробітники охорони, які до кінця поїздки залишалися в купе дівчат.

Мілько довго намагався пробратися в купе, щоб "вибачитися" за товариша:

"Той, який виламав двері, був в одних трусах. А його товариш, який потім довго ходив і розповідав, що щось забув, що хоче поговорити, вибачитися, якого охорона відтісняла, не давала до нас підходити - той одягнений був у футболку і труси. Він говорив: дівчатка, вибачте - ви ж бачите, що він неадекватний? Але вони ж разом пили, значить, і відповідальність за те, що трапилося - загальна".

У Києві дебоширів на вокзалі зустрічала поліція.

"Вони спочатку хихикали. Коли побачили поліцію - трохи напружилися. Один з наших нічних сусідів почав нас ображати, мовляв, ми самі винні, мовляв, спровокували їх... Як спровокували? Тим, що двері замкнули з самого початку? Тим, що до ранку око не зімкнули - і в такому стані повинні були їхати до чоловіків і дітей, на роботу?".

Дві дівчини написали заяви, однак, за їхніми словами, поліцейські "не зробили нічого": "Бачачи, що ці хлопці в усмерть п'яні, їм не зробили тест на алкоголь, не затримали до з'ясування обставин - просто відпустили".

Пізніше Марії подзвонили з поліції і повідомили, що її заява "загубилася". Потім вона знайшлася, але чи було відкрито провадження - невідомо. "Колос" досі не приніс дівчатам вибачення.

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Автор: Антон Дудар