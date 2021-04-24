Всі голи були забиті в другому таймі.

У матчі 23-го туру чемпіонату України "Колос" приймав "Ворсклу".

Поєдинок завершився розгромною перемогою господарів. Команда Руслана Костишина забила всі три м'ячі у другій половині зустрічі.

"Колос" набрав 37 очок і посунув "Ворсклу" геть з 4-ї сходинки. Полтавці опустилися на 5-е місце і мають теж 37 балів, але гірші за особистими зустрічами.

"Колос" - "Ворскла" - 3:0

Голи: Костишин, 47, Чурко, 66, Смирний, 88

"Колос": Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Чорноморець, Богданов (Задоя, 89), Мілько, Антюх (Смирний, 63), Костишин (Ільїн, 78), Чурко (Нгамба, 89), Хльобас (Ісаєнко, 63)

"Ворскла": Різник, Яворський, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр (Челядін, 73), Тілль (Нестеренко, 85), Пуцлін (Луїзао, 66), Кулач, Степанюк (Кравчук, 73)

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Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур

Поєдинки 23-го туру УПЛ проходять з 23 по 25 квітня: де і коли дивитися матчі.

За підсумками цього туру "Динамо" може достроково завоювати чемпіонський титул, якщо обіграє "Інгулець".

У стартовому матчі 23-го туру "Маріуполь" був розбитий вщент "Рухом".

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Автор: Артем Будрін