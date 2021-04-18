"Атлетік" Більбао вдруге за два тижні програв фінал "Кубку Короля".

17 квітня відбувся фінал Кубка Іспанії з футболу 2020-2021, в якому зустрілися "Барселона" та "Атлетік".

Каталонці розгромили суперника забивши всі м'ячі у другому таймі.

"Атлетік" - "Барселона" - 0:4

Голи: Грізманн, 60, де Йонг, 63, Мессі, 69, 72

"Атлетік": Сімон, де Маркос, Єрай (Нуньєс, 67), Іньяго Мартінес, Баленсіага, Беренгер (Весга, 54), Дані Гарсія, Унаї Лопес (Бершіше, 67), Муніаїн (Лекуе, 46), Вільямс (Вільялібре, 67), Рауль Гарсія.

"Барселона": тер Штеген, Мінгеса (Дембеле, 88), Піке (Араухо, 82), Ленгле, Дест (Серхіо Роберто, 74), де Йонг, Бускетс, Педрі (Моріба, 82), Альба, Мессі, Грізманн (Брейтвейт, 88).

Зауважимо, що це перший трофей Роналда Кумана на посту головного тренера "Барселони".

Нагадаємо, що два тижні тому відбувся фінал Кубка Іспанії з футболу 2019-2020, в якому зустрічалися "Реал Сосьєдад" та "Атлетік".

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Фінал Кубка Іспанії: підсумки

"Барселона" виграла цей трофей 31-й раз в історії.

"Атлетік" Більбао є однією з найбільш титулованих команд в історії турніру. Баски 39-й раз грали у фіналі й 16-й раз поступилися.

В цьому році відбувся 119-й розіграш турніру в історії.

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Автор: Артем Будрін