Третя поспіль поразка в АПЛ для мерсисайдців.

В рамках 24-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" програв "Лестеру" з рахунком 3:1.

"Червоні" вийшли вперед завдяки голу Мохамеда Салаха, а потім господарі поля здійснили феєричний камбек. В ендшпілі гри з 78-ої по 85-ту хвилину "Лестер" здійснив потужний бліцкриг. Три голи у цей відрізок вирішили долю матчу.

Зауважимо, що це був дебют для новачка "Ліверпуля" - турецького захисника Озана Кабака, який цієї зими перебрався з "Шальке" до Англії. Також на початку гри травми зазнав Джеймс Мілнер, якого замінив Тьяго Алькантара.

"Лестер" - "Ліверпуль" - 3:1

Голи: Меддісон, 78, Варді, 81, Барнс, 85 - Салах, 67

"Ліверпуль": Аліссон, Арнольд, Хендерсон, Кабак, Робертсон, Джонс (Окслейд, 75), Вейналдум (Шакірі, 87), Мілнер (Тьяго, 17), Салах, Фірміно, Мане.

"Лестер": Шмейхель, Союнчу, Еванс, Амарті, Перейра, Тілеманс (Чудхурі, 87), Ндіді, Олбрайтон (Перес, 71), Меддісон, Барнс, Варді.

Огляд матчу.

АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (46 очок), "Манчестер Юнайтед" (45) та "Манчестер Сіті" (50), у якого ще матч у запасі.

"Ліверпуль" залишився на четвертому місці. У "червоних" - 40 очок.

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Автор: Будрін Артем