Перехід Ліеля Абади в "Динамо" може зірватися.

Півзахисник " Маккабі "Петах-Тіква Ліель Абада залишився незадоволений деякими пунктами, які включені в його контракт з "Динамо".

Через це його трансфер опинився під питанням.

"Ми всі хочемо, щоб угода була укладена, але це довгостроковий контракт в такій країні, як Україна, і ми повинні бути обережні. Мій батько був шокований, коли побачив пункти контракту", - наводить слова Абади sport5.co.il.

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Стало відомо, що невдоволення гравця викликав, зокрема, пункт контракту, згідно з яким за запізнення в клуб після відпустки він може бути оштрафований на суму, що становить до 80% від місячної зарплати.

Також представників гравця збентежило те, що "Динамо" вимагає, щоб вся юрисдикція над гравцем перебувала у віданні українських судів, а не ФІФА та УЄФА.

На початку наступного тижня сторони відновлять переговори.

Ліель Абада: що відомо про футболіста

У всіх турнірах за "Маккабі" Петах-Тіква 19-річний Абада провів 51 матч, забив 11 м'ячів і зробив 9 результативних передач.

Грав у всіх юнацьких національних командах Ізраїлю - від U-16 до U-19 (забив 7 голів у 48 матчах). За збірну U-21 зіграв п'ять матчів, голами не відзначився.

У нинішньому сезоні на клубному рівні Абада зіграв 13 матчів, забив 4 м'ячі і зробив 3 результативні передачі.

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Автор: Антон Дудар