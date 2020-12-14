УЄФА опублікував календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Розклад опубліковано на офіційному сайті УЄФА.
Стартує 1/8 фіналу 16 лютого, а завершиться 17 березня.
Календар матчів ЛЧ
16 лютого
22.00. "Барселона" - ПСЖ
22.00. "РБ Лейпциг" - "Ліверпуль"
17 лютого
22.00. "Порту" - "Ювентус"
22.00. "Севілья" - "Боруссія" Д
23 лютого
22.00. "Атлетіко" - "Челсі"
22.00. "Лаціо" - "Баварія"
24 лютого
22.00. "Аталанта" - "Реал"
22.00. "Боруссія" М - "Манчестер Сіті"
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9 березня
22.00. "Ювентус" - "Порту"
22.00. "Боруссія" Д - "Севілья"
10 березня
22.00. "Ліверпуль" - "РБ Лейпциг"
22.00. ПСЖ - "Барселона"
16 березня
22.00. "Манчестер Сіті" - "Боруссія" М
22.00. "Реал" - "Аталанта"
17 березня
22.00. "Челсі" - "Атлетіко"
22.00. "Баварія" - "Лаціо"
Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати
- Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулося 14 грудня в Ньоні.
В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не могли зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.
У чвертьфінал вийдуть переможці двоматчевих протистоянь.
Плей-офф ЛЧ триватиме до 29 травня - цього дня в Стамбулі відбудеться фінальний матч.
Чинним переможцем турніру є "Баварія".
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