Ліга чемпіонів / Фото REUTERS

УЄФА опублікував календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Розклад опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

Стартує 1/8 фіналу 16 лютого, а завершиться 17 березня.

Календар матчів ЛЧ

16 лютого

22.00. "Барселона" - ПСЖ

22.00. "РБ Лейпциг" - "Ліверпуль"

17 лютого

22.00. "Порту" - "Ювентус"

22.00. "Севілья" - "Боруссія" Д

23 лютого

22.00. "Атлетіко" - "Челсі"

22.00. "Лаціо" - "Баварія"

24 лютого

22.00. "Аталанта" - "Реал"

22.00. "Боруссія" М - "Манчестер Сіті"

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9 березня

22.00. "Ювентус" - "Порту"

22.00. "Боруссія" Д - "Севілья"

10 березня 

22.00. "Ліверпуль" - "РБ Лейпциг"

22.00. ПСЖ - "Барселона"

16 березня

22.00. "Манчестер Сіті" - "Боруссія" М

22.00. "Реал" - "Аталанта"

17 березня

22.00. "Челсі" - "Атлетіко"

22.00. "Баварія" - "Лаціо"

Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати

  • Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулося 14 грудня в Ньоні.

  • В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не могли зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.

  • У чвертьфінал вийдуть переможці двоматчевих протистоянь. 

  • Плей-офф ЛЧ триватиме до 29 травня - цього дня в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

  • Чинним переможцем турніру є "Баварія".

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Автор: Антон Дудар