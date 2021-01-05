Юних українських воротарів гідно оцінили в УЄФА.

Офіційний профіль Ліги чемпіонів у соцмережі оприлюднив добірку найкращих воротарських сейвів групового раунду турніру сезону-2020/21.

Відео опубліковано в Instagram.

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Серед восьми сейвів у відео чільне місце зайняли удари, відбиті Анатолієм Трубіним та Русланом Нещеретом.



18-річний кіпер київського "Динамо" Нещерет в першому для себе матчі Ліги чемпіонів зміг самовіддано парирувати постріл Ліонеля Мессі зі штрафного удару.

Щодо 19-річного воротаря молодіжної збірної України Трубіна, то він допоміг "Шахтарю" здобути вкрай важливі очки для проходу у єврокубкову весну. Анатолій здійснив приголомшливий сейв після удару форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.

"Шахтар" та "Динамо" у єврокубках 2020-2021: головне

"Шахтар" в надскладній групі В, де були "Реал" (Мадрид), "Боруссія" (Менхенгладбах) та "Інтер" (Мілан) зміг набрати 8 очок та посісти третю сходинку, яка дає право представляти Україну в 1/16 Ліги Європи УЄФА поточного сезону.

За підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні "гірники" поміряються силами з "Маккабі" (Тель-Авів).

"Динамо" (Київ) в групі G набрало 4 залікові пункти і також отримало путівку в 1/16 Ліги Європи УЄФА. Нагадаємо, що опонентами киян були "Ювентус", "Барселона" та "Ференцварош".

Віце-чемпіон України був несіяним під час жеребкування і тому отримав в суперники бельгійське "Брюгге". "Біло-сині" мають нагоду взяти реванш за поразку двохрічної давності.

Перші поєдинки 1/16 фіналу відбудуться 18 лютого. Матчі-відповіді - 25 лютого.

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Автор: Budrin Artem