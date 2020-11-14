Міністерство охорони здоров'я Норвегії заборонило національній збірній з футболу залишати країну і їхати на матчі Ліги націй через ризик заразитися коронавірусом.
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Про це повідомив сайт норвезької Асоціації футболу.
Футболісти і персонал збірної Норвегії чотири рази здали негативні тести на COVID-19, а також мають власний автобус і літак для переміщень між країнами. При цьому поселення в готелях у збірної має проходити в карантинному режимі - без контакту зі сторонніми людьми.
Асоціація зібрала всі ці аргументи в офіційному листі, який направлено до міністерства з проханням переглянути своє рішення.
Норвегія в Лізі націй: головне
- Норвезька збірна 15 листопада повинна зіграти в гостях з Румунією, а 18 листопада провести поєдинок заключного туру на виїзді проти Австрії.
- Після чотирьох турів збірна Норвегії набрала 9 очок і має хороші шанси на вихід до елітного дивізіону. У групі 1 Ліги B підопічні Ларса Лагербека йдуть другими.
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