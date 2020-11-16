15 листопада пройшла друга частина поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги націй 2020-2021.
Результати матчів
Ліга A. Група 1
Нідерланди - Боснія і Герцеговина - 3:1
Голи: Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 - Превляк, 63
Італія - Польща - 2:0
Голи: Жоржиньо, 27, Берарді, 84
Положення команд: Італія - 9 очок, Нідерланди - 8, Польща - 7, Боснія і Герцеговина - 2
Ліга А. Група 2
Бельгія - Англія - 2:0
Голи: Тілеманс, 10, Мертенс, 24
Данія - Ісландія - 2:1
Голи: Еріксен, 12 (з пенальті), 90+2 - К'яртанссон, 85
Положення команд: Бельгія - 12 очок, Данія - 10, Англія - 7, Ісландія - 0
Ліга B. Група 1
Австрія - Північна Ірландія - 2:1
Голи: Шауб, 81, Грбич, 87 - Мадженніс, 75
Румунія - Норвегія - скасовано
Положення команд: Австрія - 12 очок, Норвегія - 9, Румунія - 4, Північна Ірландія - 1
Ліга B. Група 2
Словаччина - Шотландія - 1:0
Гол: Грегус, 32
Чехія - Ізраїль - 1:0
Гол: Даріда, 7
Положення команд: Шотландія - 10 очок, Чехія - 9, Ізраїль - 5, Словаччина - 4
Ліга B. Група 3
Туреччина - Росія - 3:2
Голи: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (з пенальті) - Черишев, 11, Кузяєв, 57
Угорщина - Сербія - 1:1
Голи: Калмар, 39 - Радоніч, 17
Положення команд: Росія - 8 очок, Угорщина - 8, Туреччина - 6, Сербія - 3
Ліга B. Група 4
Болгарія - Фінляндія - 1:2
Голи: Ілієв, 68 (з пенальті) - Пуккі, 7, Лод, 45+1
Уельс - Ірландія - 1:0
Гол: Брукс, 67
Положення команд: Уельс - 13 очок, Фінляндія - 12, Ірландія - 2, Болгарія - 1
Ліга C. Група 2
Північна Македонія - Естонія - 2:1
Голи: Тричковскі, 29, Стояновскі, 68-Саппінен, 52
Грузія - Вірменія-1:2
Голи: Газаїшвілі, 65 (з пенальті) - Газарян, 33, Адамян, 86
Положення команд: Північна Македонія - 9 очок, Вірменія - 8, Грузія - 6, Естонія - 2
Ліга С. Група 3
Молдова - Греція - 0:2
Голи: Фортуніс, 32, Бакасетас, 41
Словенія - Косово - 2:1
Голи: Куртич, 63, Ілічіч, 90+4 (з пенальті) - Мурики, 58
Положення команд: Словенія - 13 очок, Греція - 11, Косово - 2, Молдова - 1
Ліга С. Група 4
Албанія - Казахстан - 3:1
Голи: Чикаллеши, 16, Исмайли, 23, Манай, 62 (з пенальті) - Абікен, 24
Білорусь - Литва - 2:0
Голи: Яблонський, 5, Ебонг, 20
Положення команд: Білорусь - 10 очок, Албанія - 8, Литва - 5, Казахстан - 4
Ліга націй: що потрібно знати
- У розіграші Ліги націй 2020-2021 виступають 55 збірних, які розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходять з 3 вересня по 17 листопада поточного року.
- Збірна України у п'ятому турі зазнала поразки в матчі проти Німеччини на виїзді.
- Перша частина матчів п'ятого туру пройшла 14 листопада - всі результати.
- Переможці чотирьох груп Ліги А вийдуть у фінальну стадію турніру, яка запланована на 2, 3 і 6 червня 2021 року.
- Команди, які стануть останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а переможців груп в Лігах B, C і D чекає підвищення.
- Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.
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