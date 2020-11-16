Ліга Націй: результати всіх матчів 15 листопада (фото)

Бельгія розібралася з Англією, Італія перемогла Польщу, а Нідерланди - боснійців.

15 листопада пройшла друга частина поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги націй 2020-2021. Результати матчів Ліга A. Група 1 Нідерланди - Боснія і Герцеговина - 3:1 Голи: Вейналдум, 6, 14, Депай, 55 - Превляк, 63 Італія - Польща - 2:0 Голи: Жоржиньо, 27, Берарді, 84 Положення команд: Італія - 9 очок, Нідерланди - 8, Польща - 7, Боснія і Герцеговина - 2 Ліга А. Група 2 Бельгія - Англія - 2:0 Голи: Тілеманс, 10, Мертенс, 24 Данія - Ісландія - 2:1 Голи: Еріксен, 12 (з пенальті), 90+2 - К'яртанссон, 85 Положення команд: Бельгія - 12 очок, Данія - 10, Англія - 7, Ісландія - 0 Ліга B. Група 1 Австрія - Північна Ірландія - 2:1 Голи: Шауб, 81, Грбич, 87 - Мадженніс, 75 Румунія - Норвегія - скасовано Положення команд: Австрія - 12 очок, Норвегія - 9, Румунія - 4, Північна Ірландія - 1 Ліга B. Група 2 Словаччина - Шотландія - 1:0 Гол: Грегус, 32 Чехія - Ізраїль - 1:0 Гол: Даріда, 7 Положення команд: Шотландія - 10 очок, Чехія - 9, Ізраїль - 5, Словаччина - 4 Ліга B. Група 3 Туреччина - Росія - 3:2 Голи: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (з пенальті) - Черишев, 11, Кузяєв, 57 Угорщина - Сербія - 1:1 Голи: Калмар, 39 - Радоніч, 17 Положення команд: Росія - 8 очок, Угорщина - 8, Туреччина - 6, Сербія - 3 Ліга B. Група 4 Болгарія - Фінляндія - 1:2 Голи: Ілієв, 68 (з пенальті) - Пуккі, 7, Лод, 45+1 Уельс - Ірландія - 1:0 Гол: Брукс, 67 Положення команд: Уельс - 13 очок, Фінляндія - 12, Ірландія - 2, Болгарія - 1 Ліга C. Група 2 Північна Македонія - Естонія - 2:1 Голи: Тричковскі, 29, Стояновскі, 68-Саппінен, 52 Грузія - Вірменія-1:2 Голи: Газаїшвілі, 65 (з пенальті) - Газарян, 33, Адамян, 86 Положення команд: Північна Македонія - 9 очок, Вірменія - 8, Грузія - 6, Естонія - 2 Ліга С. Група 3 Молдова - Греція - 0:2 Голи: Фортуніс, 32, Бакасетас, 41 Словенія - Косово - 2:1 Голи: Куртич, 63, Ілічіч, 90+4 (з пенальті) - Мурики, 58 Положення команд: Словенія - 13 очок, Греція - 11, Косово - 2, Молдова - 1 Ліга С. Група 4 Албанія - Казахстан - 3:1 Голи: Чикаллеши, 16, Исмайли, 23, Манай, 62 (з пенальті) - Абікен, 24 Білорусь - Литва - 2:0 Голи: Яблонський, 5, Ебонг, 20 Положення команд: Білорусь - 10 очок, Албанія - 8, Литва - 5, Казахстан - 4 Ліга націй: що потрібно знати У розіграші Ліги націй 2020-2021 виступають 55 збірних, які розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходять з 3 вересня по 17 листопада поточного року.

Збірна України у п'ятому турі зазнала поразки в матчі проти Німеччини на виїзді.

Перша частина матчів п'ятого туру пройшла 14 листопада - всі результати.

Переможці чотирьох груп Ліги А вийдуть у фінальну стадію турніру, яка запланована на 2, 3 і 6 червня 2021 року.

Команди, які стануть останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а переможців груп в Лігах B, C і D чекає підвищення.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Данило Слесь

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