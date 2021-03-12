"Мілан" врятувався на останніх секундах, а "Шахтар" зганьбився у столиці Італії.

11 березня були зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2020-2021.

До цієї стадії також дійшли українські "Шахтар" та "Динамо", які восени виступали в Лізі чемпіонів.

"Динамо" в Києві поступилося іспанському "Вільярреалу". "Шахтар" на виїзді розгромно програв італійській "Ромі".

Результати всіх матчів

"Динамо" Київ (Україна) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:2

"Рома" (Італія) - "Шахтар" (Україна) - 3:0

"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія) - 1:3

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Мілан" (Італія) - 1:1

"Аякс" (Нідерланди) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 3:0

"Славія" (Чехія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 1:1

"Тоттенхем" (Англія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2:0

"Гранада" (Іспанія) - "Молде" (Норвегія) - 2:0

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Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Другі матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройдуть 18 березня.

Боротьбу за трофей продовжують чотири команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Шахтар", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем".

"Шахтар" і "Динамо" разом пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи вперше з сезону 2008-2009, коли турнір ще називався Кубком УЄФА.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

Жеребкування 1/4 заплановане на 19 березня.

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Автор: Будрін Артем