Тепер "гірникам" потрібно розраховувати на шалений камбек.

Донецький "Шахтар" у першому матчі 1/8 Ліги Європи завітав в гості до італійської "Роми".

Господарі поля були досить активні на старті тайму і подали три кутових в перші десять хвилин. На додаток, римляни часто потрапляли в офсайд у дебюті гри. Як наслідок, їхній тиск призвів до гола: чемпіон світу 2010 року іспанець Педро Родрігес віддав розрізну передачу на Лоренцо Пеллегріні. 24-річний італієць розібрався з Анатолієм Трубіним й відкрив рахунок на табло.

В період з 70-ї по 80-ту хвилини "гірники" деморалізувалися та пропустили ще двічі. Спершу сольний прохід Стефана Ель-Шаараві поставив у кепське положення "Шахтар", а потім крапку остаточну в матчі поставив Джанлука Манчіні.

Ліги Європи УЄФА. 1/8 фіналу. Перший матч.

"Рома" - "Шахтар" - 3:0

Голи: Пеллегріні, 23, Ель-Шаараві, 73, Манчіні, 77

"Рома": Лопес, Крістанте, Кумбулла, Манчіні, Спінаццола (Бруну Перес, 79), Діавара (Ібанез, 79), Вільяр, Карсдорп, Педро (Ель-Шаараві, 62), Пеллегріні, Мхітарян (Майораль, 34).

"Шахтар": Трубін, Ісмаілі, Матвієнко, Вітао, Додо, Майкон, Тайсон (Судаков, 79), Алан Патрік (Соломон, 79), Марлос (Антоніо, 87), Тете (Коноплянка, 87), Мораєс (Дентінью, 76).

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Рома - Шахтар: підсумки матчу

"Шахтар" вперше зустрівся зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний півзахисник "Роми" Лоренцо Пеллегріні. Його підсумковий бал - 8,5.

Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

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Автор: Будрін Артем