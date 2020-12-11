Євген Чеберко провів хороший поєдинок проти "Лудогорця".

Український легіонер ЛАСКа і гравець збірної України Євген Чеберко потрапив до символічної команди 6-го туру Ліги Європи.

Читайте такожПідвів команду: футболіст збірної України був вилучений у першому таймі вирішального матчу ЛЧ (відео)Його ЛАСК здійснив камбек у результативному матчі проти "Лудогорця", а сам 22-річний захисник провів на полі весь поєдинок. Для нього це був перший поєдинок у футболці австрійців у ЛЄ.

Команда Чеберко в групі J посіла третє місце і вилетіла з Ліги Європи. Її суперниками на груповому етапі були Тоттенхем, Антверпен і Лудогорець.

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Груповий етап Ліги Європи проходив з 22 жовтня по 10 грудня.

Жеребкування 1/16 фіналу плей-офф відбудеться 14 грудня, а матчі цієї стадії пройдуть 18 і 25 лютого.

У плей-офф Україну представлятимуть "Динамо" і "Шахтар", які потрапили в Лігу Європи з Ліги чемпіонів.

Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі.

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Автор: Олег Давигора