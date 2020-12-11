Український легіонер ЛАСКа і гравець збірної України Євген Чеберко потрапив до символічної команди 6-го туру Ліги Європи.
Читайте такожПідвів команду: футболіст збірної України був вилучений у першому таймі вирішального матчу ЛЧ (відео)Його ЛАСК здійснив камбек у результативному матчі проти "Лудогорця", а сам 22-річний захисник провів на полі весь поєдинок. Для нього це був перший поєдинок у футболці австрійців у ЛЄ.
Команда Чеберко в групі J посіла третє місце і вилетіла з Ліги Європи. Її суперниками на груповому етапі були Тоттенхем, Антверпен і Лудогорець.
This week's star performers! 🔥 Who would you pick as captain? ©️@FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2020
Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати
- Груповий етап Ліги Європи проходив з 22 жовтня по 10 грудня.
- Жеребкування 1/16 фіналу плей-офф відбудеться 14 грудня, а матчі цієї стадії пройдуть 18 і 25 лютого.
- У плей-офф Україну представлятимуть "Динамо" і "Шахтар", які потрапили в Лігу Європи з Ліги чемпіонів.
- Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі.
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