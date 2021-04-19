Реформи у форматі змагань набудуть чинності з 2024 року.

УЄФА в ході засідання 19 квітня схвалив реформу Ліги Європи та Ліги Конференцій - формат турніру буде змінений з 2024 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кількість учасників турніру, за подальшими дискусіями, теж може бути збільшена з 32 до 36.

Нагадаємо, що раніше організація схвалила реформу Ліги чемпіонів.

Згідно з новим форматом в Лізі Європи та Лізі конференцій теж тепер створять єдину лігу, а команди гратимуть за "швейцарською системою" - у кожному турі, починаючи з 2-го, команда отримуватиме суперника з рівною або близькою кількістю набраних очок. Кожен клуб гарантовано проведе по 8 матчів (4 вдома, 4 у гостях) в Лізі Європи та по 6 ігор в Лізі конференцій (3 вдома й 3 в гостях).

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Конфлікт УЄФА і топ-клубів Європи: головне

19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення свого закритого турніру - Суперліги. Всього в ній братимуть участь 20 клубів. Мета турніру - не замінити Лігу чемпіонів, а "конкурувати з нею".

У турнірі збираються брати участь "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер". Водночас ПСЖ, "Баварія" і "Боруссія" Д відмовилися від участі. "Боруссія" вже оголосила про це офіційно.

УЄФА категорично проти створення Суперліги. У Європейському футбольному союзі заручилися підтримкою національних асоціацій пригрозили дискваліфікаціями клубам і гравцям.

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Автор: Артем Будрін