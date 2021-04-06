Списаний з рахунків англієць реанімує свою кар'єру в команді з Лондона.

Гравець збірної Англії Джессі Лінгард, контракт якого належить "Манчестер Юнайтед", забив приголомшливий гол у матчі 30-го туру АПЛ у ворота "Вулверхемптона". Нагадаємо, що в січні 2021 року "червоні дияволи" віддали Лінгарда в оренду "Вест Хему".

Після переїзду до Лондону, Лінгард схаменувся і почав демонструвати якісну гру. Більшість скептиків називали англійця "вічно перспективним" і саркастично прозвали його "Лінгардіньо", немов саркастичний тролінг з відсиланням до ім'я легендарного бразильця Роналдінью. За іронією долі англієць забив гол в стилі великого бразильця.

За свій короткий період у "Вест Хемі" Джессі за 8 матчів оформив 6 забитих голів та ще 3 результативні передачі.

Знаменитий художник Омар Момані, який пише дотепні карикатури й пародії пожартував з 28-річного півзахисника, теж зробивши відсилання з натяком на "Лінгардіньо". Особливо це актуально після такого блискучого забитого голу.

Нагадаємо, що кольори "Вест Хема" також захищає 31-річний хавбек збірної України Андрій Ярмоленко.

Читайте також"Mamamia!": в чемпіонаті Італії забили гол бісиклетою від поперечини (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем