Гравець збірної Англії Джессі Лінгард, контракт якого належить "Манчестер Юнайтед", забив приголомшливий гол у матчі 30-го туру АПЛ у ворота "Вулверхемптона". Нагадаємо, що в січні 2021 року "червоні дияволи" віддали Лінгарда в оренду "Вест Хему".
Очередное шоу Джесси Лингарда: pic.twitter.com/j58USRbxrz— Англия, Англия (@EnglandEngland) April 6, 2021
Після переїзду до Лондону, Лінгард схаменувся і почав демонструвати якісну гру. Більшість скептиків називали англійця "вічно перспективним" і саркастично прозвали його "Лінгардіньо", немов саркастичний тролінг з відсиланням до ім'я легендарного бразильця Роналдінью. За іронією долі англієць забив гол в стилі великого бразильця.
За свій короткий період у "Вест Хемі" Джессі за 8 матчів оформив 6 забитих голів та ще 3 результативні передачі.
Знаменитий художник Омар Момані, який пише дотепні карикатури й пародії пожартував з 28-річного півзахисника, теж зробивши відсилання з натяком на "Лінгардіньо". Особливо це актуально після такого блискучого забитого голу.
Нагадаємо, що кольори "Вест Хема" також захищає 31-річний хавбек збірної України Андрій Ярмоленко.
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