Мерсисайдці втратили перемогу на останніх секундах.

У матчі 33-го туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" приймав "Ньюкасл".

Чинні чемпіони Англії вдало почали зустріч та забили гол в дебюті гри. Мохаммед Салах на 3-й хвилині майстерно прийняв м'яча у карному майданчику, пробив з розвороту і відкрив рахунок на табло.

Для зіркового єгиптянина цей гол став 20-м у нинішньому розіграші АПЛ. Втретє у своїй кар’єрі у "Ліверпулі" йому підкорилося дійти до такої позначки у два десятки забитих м'ячів за сезон АПЛ. До цього жоден футболіст мерсисайдців не міг досягнути подібного.

Проте, "червоні" не змогли перемогти. В другому таймі "сороки" активізувалися та "вигризли" нічию на 95-й хвилині. Джо Віллок, якого "Ньюкасл" взяв в оренду у "Арсеналу", зміг забити рятівний гол. А за три хвилини до цього VAR скасував взяття воріт "Ліверпуля" через гру рукою.

"Ліверпуль" - "Ньюкасл" - 1:1

Голи: Салах, 3 - Віллок, 90+5

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Фабіньо, Кабак, Робертсон, Вейналдум, Алькантара (Джонс, 77), Мане, Салах, Фірміно, Жота (Мілнер, 58)

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк (Віллок, 65), Дамметт, Мерфі, Рітчі, Шелві, Альмірон (Гайл, 85), Лонгстафф, Сен-Максімен, Жоелінтон (Вілсон, 61)

Читайте такожЛегенда Манчестер Юнайтед пропустить Євро-2020: його звинувачують у побитті жінок

АПЛ: положення команд

"Ліверпуль" набрав 54 очки та йде шостим. Четверту сходинку, яка дозволяє потрапити в Лігу чемпіонів, на цю мить ділять між собою "Челсі" й "Вест Хем". В обох по 55 залікових пунктів. Вони між собою зіграють 24 квітня о 19:30 за київським часом.

У "Ньюкасла" - 36 очок і 15-та позиція в таблиці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін