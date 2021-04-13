Вінісіус Жуніор забив два голи в першій грі / фото REUTERS
14 квітня відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" та "Реалом". Команди зіграють на "Енфілді".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль - Реал.
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Ліверпуль - Реал: де дивитися матч
Пряму трансляцію цього поєдинку можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".
Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Стартовий свисток прозвучить о 22.00.
Ліверпуль - Реал: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася 6 квітня і завершилася перемогою "Реала" з рахунком 3:1.
- "Реал" в цьому матчі не зможе розраховувати на основних центральних захисників - Серхіо Рамоса, у якого травма і позитивний тест на коронавірус, і Рафаеля Варана. Разом з ними в лазареті продовжують лікування Еден Азар і Дані Карвахаль. Лукас Васкес пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карток.
- "Ліверпуль" теж повинен обходитися без травмованих захисників: Вірджіл ван Дейк, Джо Гомес і Жоель Матіп не зіграють у цьому важливому матчі. Також Юрген Клопп не може розраховувати на свого капітана і лідера колективу - Джордана Хендерсона, який з кінця лютого лікує пошкодження.
- Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Барселону" з рахунком 2:1, а "Ліверпуль" з таким же рахунком здолав опір "Астон Вілли".
- "Ліверпуль" може вийти в півфінал КЕЧ/ЛЧ в 12-й раз в історії, а "Реал" - в 30-й раз.
- Судити матч буде бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Бьорном Куйперсом.
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