Ліверпуль - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Англійський та іспанський клуби з'ясують, хто сильніше за сумою двох зустрічей.

14 квітня відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" та "Реалом". Команди зіграють на "Енфілді". УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль - Реал. Читайте такожЛіверпуль - Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Ліверпуль - Реал: де дивитися матч Пряму трансляцію цього поєдинку можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Стартовий свисток прозвучить о 22.00. Ліверпуль - Реал: перед матчем Перша зустріч команд відбулася 6 квітня і завершилася перемогою "Реала" з рахунком 3:1.

"Реал" в цьому матчі не зможе розраховувати на основних центральних захисників - Серхіо Рамоса, у якого травма і позитивний тест на коронавірус, і Рафаеля Варана. Разом з ними в лазареті продовжують лікування Еден Азар і Дані Карвахаль. Лукас Васкес пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карток.

"Ліверпуль" теж повинен обходитися без травмованих захисників: Вірджіл ван Дейк, Джо Гомес і Жоель Матіп не зіграють у цьому важливому матчі. Також Юрген Клопп не може розраховувати на свого капітана і лідера колективу - Джордана Хендерсона, який з кінця лютого лікує пошкодження.

Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Барселону" з рахунком 2:1, а "Ліверпуль" з таким же рахунком здолав опір "Астон Вілли".

"Ліверпуль" може вийти в півфінал КЕЧ/ЛЧ в 12-й раз в історії, а "Реал" - в 30-й раз.

Судити матч буде бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Бьорном Куйперсом. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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