У 31-му турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" на "Енфілді" приймав "Астон Віллу".
Команда Юргена Клоппа здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 завдяки голу Трента Александера-Арнольда, який був забитий на першій компенсованій до другого тайму хвилині.
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Для "Ліверпуля" ця перемога стала першою на домашньому полі з 16 грудня минулого року. "Червоні" не могли виграти на "Енфілді" у восьми матчах поспіль (2 нічиї і 6 поразок). Домашній матч Ліги чемпіонів проти "Лейпцига"(2:0) "Ліверпуль" проводив у Будапешті.
"Ліверпуль" - "Астон Вілла" - 2:1
Голи: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 - Воткінс 43
"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак (Шакірі, 89), Робертсон, Мілнер, Фабіньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара, 70), Салах, Фірміно (Мане, 75), Жота
"Астон Вілла": Мартінес, Таргетт, Мінгз, Конса, Кеш, Накамба (Барклі, 66), Дуглас Луїс, Трезеге (Ремзі, 82), Макгінн, Траоре (Ель-Газі, 68), Воткінс
Відеоогляд матчу
АПЛ: положення команд
- "Ліверпуль" набрав 52 очки і піднявся в топ-четвірку, але за підсумками туру "червоних" ще можуть обійти "Вест Хем" і "Челсі".
- "Астон Вілла", у якої 44 очки, йде на десятому місці.
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