Мохамед Салах забив 6 голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів / фото REUTERS
14 квітня відбудеться друга зустріч "Ліверпуля" й "Реала" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Англії.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль - Реал.
Букмекери вважають іспанський клуб фаворитом двоматчевого протистояння.
На те, що "вершкові" пройдуть далі, можна поставити з коефіцієнтом 1,25, тоді як на підсумковий успіх "Ліверпуля" - 4,20.
На перемогу чинних чемпіонів Англії в домашньому матчі букмекери дають коефіцієнт 2,00, на нічию - 4,08, а на перемогу гостей - 3,70.
Ліверпуль - Реал: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася 6 квітня і завершилася перемогою "Реала" з рахунком 3:1.
- "Реал" у цьому матчі не зможе розраховувати на основних центральних захисників - Серхіо Рамоса та Рафаеля Варана. Разом з ними в лазареті продовжують лікування Еден Азар й Дані Карвахаль. Лукас Васкес пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карток.
- "Ліверпуль" теж мусить обходитися без травмованих захисників: Вірджіл ван Дейк, Джо Гомес та Жоель Матіп не зіграють у цьому важливому матчі. Також Юрген Клопп не може розраховувати на свого капітана й лідера колективу - Джордана Хендерсона, який з кінця лютого лікує пошкодження.
- Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Барселону" з рахунком 2:1, а "Ліверпуль" з таким самим рахунком здолав спротив "Астон Вілли".
- Судити матч буде бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Бйорном Куйперсом.
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